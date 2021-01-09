سلام الشمري يدعو لإقرار الموازنة مبكرا وإبعادها عن أي خلافات سياسية



دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري لاقرار الموازنة مبكرا وابعادها عن اي خلافات سياسية .



وقال في بيان صحفي ان : اقرار موازنة العام الحالي بشكل مبكر سيحفظ حقوق الطبقات الهشة واصحاب الدخل المحدود وابعاد مواردهم عن اي مضاربات سياسية .



وشدد الشمري على : ضرورة جذب الاستثمارات والتركيز على تعظيم الموارد غير النفطية وتنشيط آليات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد واحكام السيطرة على المنافذ وترشيد الإنفاق غير الضروري.



ومن المقرر ان يبدا مجلس النواب اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

