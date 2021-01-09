وزير الخارجية يبارك نجاح القمة الخليجية

بارك وزير الخارجية فؤاد حسين نجاح القمة الخليجية مرحبا بعودة العلاقات السعودية القطرية الى اطارها الطبيعي.



وقال في بيان : نُباركُ لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح إجتماع القمة، ونُرحِّبُ بعودةِ العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي.



وثمن الوزير عالياً جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار والتي أفضت إلى مصالحةٍ شاملة بين الجانبين.

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