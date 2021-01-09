لجنة نيابية : رواتب منتسبي التعليم العالي في الموازنة خط أحمر ولن نسمح بالمساس بها





اكدت لجنة التعليم العالي النيابية ، انها :" لن تسمح بالمساس باي

شكل من الاشكال برواتب موظفي التعليم العالي، مشددة على :" ان رواتب ومخصصات منتسبي واساتذة التعليم العالي خط احمر ، ولن نسمح بالتجاوز عليها او استقطاع اي جزء منها ".



وقال رئيس اللجنة النائب مقدام الجميلي في بيان: " بصفتي رئيسا للجنة التعليم العالي النيابية ، وفي ظل وصول وقرب مناقشة مشروع موازنة العام الحالي ٢٠٢١، فأنني اوكد باسمي وباسم اعضاء اللجنة، اننا لن نسمح بتمرير مشروع الموازنة في حال المساس برواتب موظفي واساتذة التعليم العالي او استقطاع اي مبلغ من الخدمة الجامعية ، مهما كانت الاسباب او المبررات".



وشدد على :" ان الكوادر التدريسية في الكليات والمعاهد تقوم بدور مهم في تطوير الخبرات والكفاءات للخريجين في مختلف المجالات والاختصاصات التي تسهم في تعزيز مكانة البلاد العلمية والصناعية وتخريج ذوي مؤهلات وخبرات عالية لمواكبة التطور الهائل في التعليم العالي عالميا".



ونبه الجميلي الى انه : " كان الاجدر التفكير في ايجاد وسائل دعم جديدة تشجيعية ، بدلا من القيام بقطع رواتب الموظفين والكوادر التعليمية في هذه الظروف الحساسة".



واكد :" ان لجنة التعليم العالي النيابية ستبقى داعمة وحامية لحقوق كوادر التعليم العالي ، ولن تتردد ولن تدخر جهدا في انصافهم ودعمهم من اجل حماية المسيرة التعليمية للجامعات والمعاهد لتحقيق النجاح والتميز وتشجيع البحث العلمي