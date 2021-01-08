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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 08 كانون الثاني 2021 06:32 م

أمريكا ترسل قاذفتي B-52 إلى الشرق الأوسط.. ومغردون: رسالة ردع جديدة لإيران

قاذفات بي 52

نقل الجيش الأميركي طائرتين قاذفتين من طراز B-52إلى الشرق الأوسط، من قاعدتهما في الولايات المتحدة، في رابع انتشار من هذا القبيل بهدف إرسال رسالة إلى إيران في الشهرين الماضيين.

وأكد مغردون، على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن إرسال قاذفتي B-52إلى الشرق الأوسط، هو رسالة ردع جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران.

وقال سلاح الجو الأمريكي، في بيان، إن هذه المهمة الأخيرة كانت لإظهار التزام الجيش الأميركي المستمر بالأمن الإقليمي وردع العدوان.

وحلقت أطقم الطائرات في مهمة استمرت 36 ساعة بدون توقف من قاعدة مينوت الجوية، إلى الخليج العربي والعودة لإرسال رسالة ردع واضحة من خلال إظهار القدرة على نشر قوة قتالية ساحقة في وقت قصير.

وقال مسؤول دفاعي عن التحركات: "ما زلنا نشهد مستويات متزايدة من الاستعداد عبر الأنظمة الدفاعية الإيرانية، وما زلنا نحمل مؤشرات على التخطيط المتقدم لهجمات محتملة في العراق، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم المضي قدمًا في أي هجوم ومتى في المنطقة".

يشار إلى أن قاذفة بي 52 هي قاذفة ثقيلة بعيدة المدى يمكنها أداء مجموعة متنوعة من المهام، ويمكنها الطيران بسرعات عالية دون سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم، ولديها نطاق قتال غير مزود بالوقود يزيد عن 8800 ميل، ويمكن للطائرة حمل الذخيرة الموجهة بدقة مع التنقل الدقيق في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن واشنطن عززت وجودها العسكري في الشرق الأوسط في عرض للردع شمل إرسال قاذفات B-52ذات القدرة النووية إلى المنطقة، والإعلان عن عبور غواصة نووية بالقرب من الخليج العربي، وقرار ترامب بتمديد إقامة حاملة الطائرات " يو إس إس نيميتز" في المنطقة.

وأكد مغردون، أنها رسالة ردع واضحة من واشنطن لأي شخص ينوي إلحاق الضرر بمصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وأن الجيش الأمريكي قادر على الرد على أي عدوان وردع أي خصم.

وقال حساب، "@alshdan1982"، " نتمنى أن تمحي تلك القاذفات إيران وتخلص العراق منها، مع ذيولهم بالعراق، وعودة شبابنا أبطال ثورة تشرين".

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