الكاظمي يقيل مستشاره تحاشيا لغضب إيران.. ونشطاء هل أصبح انتقاد الإرهابي سليماني من المحرمات؟

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هل أصبح انتقاد الإرهابي قاسم سليماني من المحرمات في العراق؟، حيث يخشى النشطاء أن يكون بذلك قانون لمعاقبة من ينقد إرهابيي إيران.

يأتي ذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارا بإقالة احد ابرز مستشاريه على خلفية تصريحات أدلى بها تمس قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني.

وبرغم أن التصريحات التي ادلى بها مستشار الكاظمي هشام داود عبرت عن رأيه الشخصي كأكاديمي، إلا أن رئيس الحكومة أعفاه من منصبه تحاشيا لغضب إيران ووكلائها في العراق.

وكان داود قد وصف قاسم سليماني بأنه يدخل إلى العراق متى يشاء دون حاجة إلى تأشيرة دخول.

وأضاف أن سليماني كان يعتقد أنه المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج كما يشاء فيما فرضت الحكومة الحالية على خلفه قاآني أن يأتي بفيزا من الباب الصحيح.

وقال داود ردا على الاتهامات الموجهة له بالإساءة إلى سليماني، إن المقابلة الصحفية كانت مع فضائية أجنبية وجرت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها سجلت قبل اكثر من شهرين على بثها.



وأضاف أنه تحدث في الفيلم بلغة حرة باعتباره باحثًا واكاديميا مختصا في الشأن العراقي ولم يتحدث بصفة رسمية مبينًا أن ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثا استقيت معلوماتي من أبحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية.

وأكد النشطاء، أنه لا يفرق معهم اقالة مستشار الكاظمي، ولكن ما يفرق، هو أن انتقاد الإرهابي قاسم سليماني الذي قتل آلاف العراقيين أصبح جريمة وأنه سيعاقب من ينتقده.

وأشار النشطاء إلى أن من يتكلم بمبدأ السيادة سيكون مصيره كمصير هشام داود، وأن جميع الوزراء غير أحرار في إبداء آرائهم وتنفيذ ما يرونه في مصلحة العراق.

وأوضحوا أن ما حدث مع هشام داود وما يحدث في السجون والمعتقلات والناصرية، وما يظهر للعلن على الرغم من سوداويته فإن المخفي أعظم وأشد، فهناك ظلم عظيم في العراق.

وأكد نشطاء أن هشام داود لم يسب سليماني بل استخدم حقه الدستوري في ابداء الرأي، حين وصف كيف ينظر سليماني إلى العلاقة مع العراق".

ووصف نشطاء العراق بأنه أصبح ساحة المليشيات الإيرانية لتدمير الاقتصاد، متسائلين أين شعب العراق لتحرير بلدهم من الطائفية؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على انتقاد الإرهابي قاسم سليماني:



وقال حساب، "@HUDA_CIVIL_91"، " أظن أن هذه أسوأ فترة للعراق على كافة المستويات".



وأضاف، حساب، "@nassersdeeg"، " العراقيون يصرخون إيران برا برا عراق حرة حرة ولا بد للحق أن ينتصر".



وتابع حساب، "@amiraljubori"، " ما هذا القمع من الولائيين ؟ ما هذا النكران و الخذلان من الكاظمي لمستشاره؟، هشام داود لم يسب سليماني بل استخدم حقه الدستوري في إبداء الرأي، حين وصف كيف ينظر سليماني إلى العلاقة مع العراق".



وذكر حساب، "@sultanalazawy"، " ومتى نصر الكاظمي أحد؟ وهل هو قادر على حماية نفسه ليدافع عن مستشاره؟ وما لم يقله مستشاره نقوله نحن العراقيون سليماني قاتل وكان يتصرف كأنه حاكم للعراق".



وأوضح حساب، "@AbbasMedia3"، " الكاظمي ولائي ولكن يتحرك بشكل ناعم جداً، هو ابن الأحزاب وإلا كيف يُعين رئيساً لأعلى منصب مُخابراتي؟، إن لم يكن يؤدي الطاعة والسمع للأحزاب الولائية ومرشدها!!".





