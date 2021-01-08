ميليشيات تغتال ناشط بالناصرية.. ونشطاء: عصابات إيران وراء هذا العمل الإجرامي

أبدى نشطاء عراقيون، غضبهم الشديد من قيام الميليشيات الإرهابية باغتيال المحامي الناشط علي الحمامي بعد اقتحام منزله وقتله بقضاء الشطرة في ذي قار.

وأشار نشطاء إلى أن هذا إرهاب أتباع إيران بالعراق وأن عصابات إيران الإرهابية هم وراء هذا العمل الإجرامي الذي لا يحسنون غيره.

وأقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال رئيس هيئة انتداب محامي قضاء الشطرة داخل منزله بمحافظة ذي قار.

وأفاد مصدر في نقابة المحامين، بأن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل رئيس هيئة انتداب محامي الشطرة المحامي علي الحمامي واطلقوا النار عليه قبل ان يلوذوا بالفرار".

وأشار المصدر إلى أنه "عثر على جثة الحمامي وحيدة بالمنزل"، لافتاً إلى أن "عائلة المحامي في سفر، وكان وحيداً بالمنزل عند اغتياله".

وتجدد الاحتجاجات في مدينة الناصرية حيث جاب العشرات الشوارع وصولا الى ساحة الحبوبي، وذلك عقب اعتقال الناشط المدني إحسان الهلالي.

وطالب متظاهرو الحبوبي خلية الأزمة المعنية بإدارة المحافظة والمشكلة من قبل الحكومة المركزية بالتوقف عن "حملة الاعتقالات" التي يتعرض لها الناشطون وإسقاط جميعِ "التهم الكيدية"، محذرين من التصعيد المناطقي.

وأضاف، نشطاء، نستغرب صمت العراقيين على انتشار السلاح بيد المليشيات الموالية لإيران، محذرين من عودة العراق قريبا إلى شريعة الغاب.

وأكدوا أن هذا ما خططت له إيران والتي اشترت ذمم المرجعيات الشيعية بعد أن مكنتهم من رقاب الناس بالمال والسلاح فهؤلاء يسرهم أن ينحدر العراق إلى الحضيض.

وأشار نشطاء إلى أن عمليات الاغتيال والاعتقال في ذي قار تزايدت بعد زيارة "وفد الكاظمي" إلى المحافظة بشكل ملحوظ، آخر كانت اليوم وراح ضحيتها المحامي علي الحمامي، بعد اقتحام منزله.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اغتيال الناشط على الحمامي في الناصرية:

وقال حساب، "@Mohammedelagi"، "أكيد عصابات إيران وراء هذا العمل الإجرامي".



وأضاف، حساب، "@isalehy"، "من عيب المذهب الشيعي الانقياد التام للمرجعيات والتي أصبحت وراثية وكأنها ملك وليس علما إيران تمكنت من هذه المراجع واغنتها بالمال ودعمتها بالسلاح لتحكم سيطرتها على العراق وهذه المرجعيات يسرها أن يكون العراقيين في فقر وحاجه حتى تدعم وجودها. ونفوذها وهذا ما رسمته لها إيران".



وتابع حساب، "@chaimaalobeidi"، "إرهاب أتباع إيران بالعراق.. أم هذا ليس إرهاب!!".









