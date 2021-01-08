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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 كانون الثاني 2021 04:08 م

خامنئي يكذب ولا يتجمل.. يزعم أن تمثيلية قصف "عين الأسد" في العراق جعلت أمريكا تعيد حساباتها

خامنئي
زعم المرشد الايراني  علي خامنئي اليوم الجمعة إن القصف الصاروخي الايراني الذي استهدف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الانبار غربي العراق العام الماضي سيجعل أمريكا تعيد النظر بحساباتها وقراراتها في حال ما إذا أرادت مهاجمة ايران.

وقال خامنئي في كلمة له بثتها قنوات التلفزة الإيرانية بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام 1978، إن "إيران لديها وظائف والتزامات في تقوية حلفائها، ووجودها في المنطقة يعني تعزيز قوة اصدقائنا بحيث لا نقوم بشيء يضعف القوى الوفية لبلدنا".
وواصل أكاذيبه  بان "تواجدنا يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، و موضوع داعش في العراق وسوريا وامثال ذلك ازيلت بنفوذ إيران في المنطقة"، مشددا على انه "تواجد ايران امر قطعي ويجب ان يستمر في المنطقة".

وتابع خامنئي بالقول ان "صواريخنا عندما تتمكن من قصف قاعدة عين الأسد في العراق فإن العدو سيعيد النظر في حساباته وقراراته قبل القيام بأي حركة ويأخذ بالاعتبار قدراتنا الدفاعية، و نحن ملزمون بالدفاع عن بلدنا وهذا واجبنا".

و أطلق الحرس الثوري الإيراني، في الثامن من يناير/كانون الثاني من العام 2020 وفي عملية عسكرية سميت باسم "عملية الشهيد سليماني"، العديد من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، غربي العراق، فضلاً عن قاعدة جوية أخرى في أربيل، إقليم كوردستان.

و قالت الولايات المتحدة في البداية إنه لم يصب أو يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم، لكن اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية باصابة 109 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية.

وجاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الطائفي  "ابو مهدي المهندس" ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي بضربة جوية بطائرة بدون طيار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 3 يناير/كانون الثاني 2020.
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أخر تعديل: الجمعة، 08 كانون الثاني 2021 04:12 م
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