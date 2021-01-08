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الجمعة, 08 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 كانون الثاني 2021 02:58 م

سائرون يدعو لإقرار الموازنة مبكراً وإبعادها عن الخلافات السياسية

سلام الشمري
دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الجمعة، إلى إقرار الموازنة المالية العامة لعام 2021 مبكراً وإبعادها عن اي خلافات سياسية .
وقال الشمري، في بيان له، إن "اقرار موازنة العام الحالي بشكل مبكر سيحفظ حقوق الطبقات الهشة واصاحب الدخل المحدود وابعاد مواردهم عن اي مضاربات سياسية" .
وشدد، على "ضرورة جذب الاستثمارات والتركيز على تعظيم الموارد غير النفطية وتنشيط آليات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد واحكام السيطرة على المنافذ وترشيد الإنفاق غير الضروري."
ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب، يوم غد السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
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