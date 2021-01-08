انتحار شاب وشابة في مخيمين للنازحين الإيزيديين.. ونشطاء يحملون حكومة الكاظمي المسؤولية

سادت حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد حالات الانتحار بصفوف النازحين الإيزيديين في المخيمات، محملين حكومة الكاظمي المسؤولية.

يأتي ذلك بعد تسجيل حالتي انتحار لشاب وشابة يسكنان في مخيمين للنازحين، معظمهم من الأقلية الإيزيدية، في محافظة دهوك بإقليم كردستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن فتاة لا يتجاوز عمرها 16 عاما انتحرت شنقا في مخيم "بريسفي" المخصص للنازحين من قضاء سنجار، ويقع في بلدة زاخو شمالي دهوك.

وأضافت أن شابا آخر يبلغ من العمر 21 عاما، أقدم على الانتحار بعدها بساعات داخل مخيم "قادية" في البلدة ذاتها، من دون معرفة الأسباب.

وهذه هي الحالة الرابعة التي يتم تسجيلها في مخيمات النزوح المخصصة للإيزيديين في دهوك خلال اليومين الماضيين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق حذرت في تقرير الشهر الماضي، من تزايد حالات الانتحار على مدى السنوات الماضية.

من جانبه، حمّل قائم مقام قضاء "سنجار" محما خليل، الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي، مسؤولية الأوضاع المأساوية التي تواجه النازحين من القضاء، والتي دفعت بعضهم إلى الانتحار مؤخراً.

وقال خليل، إن حالات الانتحار التي سجلت في صفوف النازحين الإيزيديين ليست الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، محملاً مسؤولية تلك الحالات للحكومة الاتحادية بسبب تقصيرها الواضح في ملف النازحين السنجاريين.

وأضاف خليل، أن الحكومة الاتحادية تخلت عن النازحين من سنجار منذ 6 سنوات، ولولا دعم حكومة إقليم كردستان لكان الأمر أكثر سوءاً.

ودعا خليل السلطات الاتحادية إلى اتخاذ قرارات حقيقية لإنهاء معاناة النازحين من خلال تنفيذ اتفاق سنجار بالكامل، ليتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم من جديد.

كما حمّل خليل بعثة الأمم المتحدة في العراق مسؤولية جزء كبير من المأساة التي تواجه النازحين في المخيمات، لكونها لم تقدم لهم مساعدات على أرض الواقع، من حيث إعادة دمجهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل والحياة الحرة والكريمة لهم.

من جانبه، قال المحلل السياسي شاهو القرةداغي، شنق شاب أيزيدي يبلغ من العمر 21 عاماً نفسه في مخيم للاجئين في زاخو.

وأضاف، ثلاث فتيات وشاب من الإيزيديين ينتحرون خلال ٧٢ ساعة في مخيمات النزوح في الإقليم.

وأكد أن الغريب أن وزيرة الهجرة مستعجلة في إغلاق مخيمات النازحين لجعلها ضمن الانجازات دون أي اهتمام بقضايا النازحين ومشاكلهم!".

وطالب نشطاء المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بتوفير كل وسائل العيش للإيزيديين والتي تبدأ بإعمار مدنهم المدمرة ومن ثم إرجاعها لها معززين.

وأكد النشطاء، أن كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أهملت ملف الأقليات في العراق إهمالا تاما وتركتم فريسة للميليشيات الإرهابية تقوم بقتلهم وتهجيرهم من منازلهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تزايد حالات الانتحار بصفوف النازحين الإيزيديين في المخيمات:

وقال حساب، "@law__27"، " أتمنى من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن يوفروا لأخوتنا الإيزيديين كل سبل الحياة الكريمة يجب أن تبدأ هذه الخطوة لإعمار مدنهم المدمرة ومن ثم إرجاعها لها معززين مكرميين لا نريد أن يحصل لهم ما حصل لأخوتنا المسيحيين في السنوات السابقة لا نريدهم يتركون العراق ويهاجروا نريدهم بيننا".



وأضاف، حساب، "@D7Xhp"، " الله يرحمهم على الأذى البشع من ميليشيا داعش الإرهابية".



وتابع حساب، "@wisam2wisam1"، " مشكلة مع هذه الحكومات المجحفة بحق أقليات الشعب العراقي".





