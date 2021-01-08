صالح والحلبوسي يؤكدان ضمان نزاهة الانتخابات.. ونشطاء: كيف تكون النزاهة على يد الأحزاب الفاسدة التي ترشح وتزور؟

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية في العراق.

وتساءل النشطاء، كيف تكون النزاهة على يد من اغتصب النزاهة؟، حيث أن الأحزاب الفاسدة نفسها هي من ترشح ونفسها من تزور ومن تعلن فوزها وتصادق عليها.

وأضافوا، أيعقل أن من يقتل أو يسرق أن يحاكم ويحاسب ويعاقب نفسه هذا انتحار؟!.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد".

وتابع، "حيث تطرّق الاجتماع الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وأضاف، "كما جرى بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين".

وأكد مراقبون، أنه يجب التركيز على إلغاء التصويت الخاص للعسكريين كونه نافذة خطيرة لتزوير وسرقة أصوات الناخبين للحصول على أغلبية الأصوات.

وطالب نشطاء أن يتم التنسيق مع مفوضيه الانتخابات لتوحيد التصويت مع تمديد سقف التصويت إلى ثلاثة أيّام بدلا من يوم واحد لتأمين تصويت العسكر بمدنهم ومناطقهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات برهم صالح والحلبوسي:

وقال حساب، " @1ao0__"، " كيف تكون النزاهة على يد من أغتصب النزاهة؟، الأحزاب الفاسدة نفسها من ترشح ونفسها من تزور ونفسها من تعلن فوزها وتصادق عليها، أيعقل أن من يقتل أو يسرق أن يحاكم ويحاسب ويعاقب نفسه هذا انتحار".



وأضاف، حساب، "@HakimHammadi4"، " يجب التركيز على إلغاء التصويت الخاص للعسكريين كونه نافذه خطيره لتزوير وسرقه أصوات الناخبين للحصول على أغلبيه الأصوات!، بمعنى أن يتم التنسيق مع مفوضية الانتخابات لتوحيد التصويت مع تمديد سقف التصويت إلى ثلاثة أيّام بدلا من يوم واحد لتأمين تصويت العسكر بمدنهم ومناطقهم واضح؟!".



وتابع حساب، "@salemlatif2"، " تماسيح الفساد والنهب والاستيلاء الغير مشروع في العراق تبادر هذه الأيام لتغيير جلودها!! بعد أن شعرت بأن شبح "صدام حسين" قادم بقوة ودعم كاف لهز عروش الفاسدين وخونة الشعب العراقي الذين اتخذوا من الدين والمذهب عباءة وعمامة لتغطية فسادهم ويتسابقون اليوم لتقديم الدعم والولاء للحكومة!".











