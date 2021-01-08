الكاظمي يقيم مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي.. ونشطاء: الأبطال هم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن العراق

أكد نشطاء عراقيون، أن الأبطال هم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم واستشهدوا دفاعا عن أرض الوطن، مطالبين بتكريم عوائلهم في هذه المناسبة، وهى ذكرى تأسيس الجيش العراقي.

يأتي ذلك بعد قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقامة احتفالية بأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وذلك في احتفالية أقيمت بحضور جمع من الاعلاميين والفنانين والرياضيين ورؤساء النقابات المهنية.

وكذلك إقامة مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، بحضور الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية.

وذكر بيان لرئيس مجلس الوزراء، أن "الكاظمي قدم تهانيه للجيش العراقي بجميع صنوفه، والذي دوّن التاريخ بطولاته في دحر الأعداء ومقارعة الإرهاب، والدفاع عن وحدة العراق وحفظ أرضه وكرامة أبنائه".

وتابع، أن " الكاظمي رحب بالحضور الذي اجتمع لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا، والذي بعث برسالة تؤكد وقوف الجميع موحدين خلف راية العراق وجيشه البطل، كما وعد بتكريم أبطال العراق".

وأكد الكاظمي "المضي بمشروع بناء الدولة وبلورته"، مبينًا "حرص الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة، بتكاتف العراقيين وبوجود نخبه المتنوعة".

وتساءل نشطاء لماذا كاظمي تستضيف رؤساء الكتل السياسية الذين هم سبب دمار وخراب العراق؟، تستضيف الضباط ممكن لكن لا تستضيف الفاسدين.

وأشار نشطاء إلى أنه كان من المفروض استضافة الجنود الذين يكونون في المواجهة دائما، ويضحون بحياتهم من أجل البلاد، بدلا من الضباط الذين يكونون في الخلف.

وقال نشطاء، تستضيف القتلة والفاسدين الذين سبب انهيار الجيش العراقي وتشويه سمعته، كان المفروض أن تستضيف أهالي شهداء جيش وذويهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إقامة الكاظمي مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي:

وقال حساب، "@HYl5cAd5LNzlUGD"، "الأبطال هم الشهداء اللي ضحوا بدمائهم وأرواحهم واستشهدوا دفاعا عن أرض الوطن... المفروض تكرمون عوائلهم في هذه المناسبة".



وأضاف، حساب، "@DiaakFalih11111"، "الضباط ممكن، لماذا تعزم رؤساء الكتل؟، لا يستحقون الطعام، ووضعهم مع ضباط الجيش خسارة كبيرة".



وتابع حساب، "@vDxV28eShsS4PlB"، "لماذا لا تعزم الجندي الذي يضحي بحياته أكثر من الضابط؟، ولولا الجندي لما كان هناك مؤسسة عسكرية".