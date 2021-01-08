بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 08 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكاظمي يقيم مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي.. ونشطاء: الأبطال هم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن العراق الكشف عن اتفاق لتأجيل الانتخابات المبكرة.. ونشطاء: لا داعي لها لأن من يحكم العراق هو خامنئي عبر ممثليه في البلاد الصدر يغرد بعيد الجيش.. ونشطاء: نستذكر شهداء الجيش العراقي الذين قتلوا على يد ميليشياتك بأوامر منك شخصياً الحلبوسي: ما قدّمه جيشنا يعدُّ مفخرة عظيمة.. ونشطاء: انصفوا أبناء الجيش العراقي بشراء الأسلحة المتطورة الكاظمي: القرار العراقي لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.. ونشطاء: قراركم بيد ملالي إيران صالح: بناء جيش قوي لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح.. ونشطاء: للعلم رئيس الجمهورية تابع لحزب عنده سلاح منفلت برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟ أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 كانون الثاني 2021 11:30 ص

بسبب تقاعس الحكومات .. كارثة سرطانية تفتك بعشرات الأطفال في البصرة

السرطان

عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان يرقدون في مستشفى الطفل التخصصي وسط مدينة البصرة جنوبي العراق، انتهت حياة كثيرين منهم وتركوا الأسرّة لغيرهم.
هناك أطفال صغار، تصارع أجسادهم الصغيرة الألم رغم انخفاض المناعة لديهم إلى أدنى مستوياتها بحسب الأطباء. 
تستأنس طفلة صغيرة بوجود طبيبها الذي قام بتقبيلها أثناء إعطائها العلاج وكأنه يعلن بذلك الأيام المعدودة المتبقية لمريضته الصغيرة. طفل آخر في غرفة محاذية (٩ سنوات)، تحاول والدته إخفاء دموعها كي لا يصاب الطفل بالإحباط بعد أن  أخبرها الطبيب بأن أقراص الدم نفذت في المستشفى وعليها توفيرها بنفسها، إنما الخبر الصادم بالنسبة لها هو أن جسد ولدها لم يعد يستجيب للأدوية؛ إنه إعلان نهاية طفل أنهكه مرض السرطان في هذه المدينة الجنوبية المصابة بتلوث الهواء والتربة والمياه. 

وشخصت إحصائيات رسمية في محافظة البصرة زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بمرض السرطان بنسبة ألفي إصابة خلال عام 2019.
ويرجع مدير دائرة البيئة والصحة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، أسباب الزيادة الحاصلة في انتشار المرض المستعصي إلى تصاعد نسبة التلوث البيئي، مشيرا إلى إلقاء المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي لقرابة خمسة عشر مستشفى من مستشفيات البصرة في الأنهار الداخلية، وذلك لعدم وجود محطات بيولوجية خاصة بتلك المستشفيات. "أغلب تلك المستشفيات لا تلتزم بمعايير البيئة،" كما يقول الموسوي. 
"البصرة لم تعد آمنة للعيش"
وبحسب خبير البيئة في جامعة البصرة، الدكتور شكري الحسن، لم تعد البصرة آمنة للعيش، بسبب عدم معالجة مصادر التلوث المتنوعة مثل الأنهار، التي لم تعد صالحة للاستخدام البشري والاستخدامات الأخرى وهي ذات الأنهر التي كانت تشكل البيئة الصالحة للتنوع الأحيائي في السابق، يضاف إلى ذلك ملوحة التربة وانقراض الكائنات الحية، الأمر الذي يهدد النظام البيئي في المنطقة.
ويقول الباحث في هذا الصدد "بالإمكان القضاء على التلوث من خلال إيقاف مصادره أو إنشاء محطات معالجة كبيرة متطورة"، مضيفا أن "التلوث مازال في تزايد فيما يستمر تدني مياه شط العرب جراء صرف مياه الصرف الزراعي والمخلفات الصناعية، والمياه الثقيلة، ومجاري المدينة، دون معالجتها حيث يتم تصريفها إلى شط العرب ما يعني أنه أصبح بمثابة مكب يجمع كل أنواع الملوثات".
ورغم تشكيك مدير إعلام وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، في إحصائية مديرية الصحة والبيئة في المنطقة الجنوبية، وحديثه عن أهمية أخذ مقارنة التوزيع السكاني بين البصرة والمناطق الأخرى في الحسبان في ما خص انتشار مرض السرطان، تحدث لنا وليد الموسوي عن وصول الملوثات البيئية والمواد المشعة إلى المياه الجوفية المستخدمة في سقي المحاصيل الزراعية سيما في قضاء الزبير.
وأكد الموسوي أن مياه تلك المنطقة ملوثة بمادة الكادميوم، منوها إلى "اعتماد القضاء على الآبار في سقي جميع المحاصيل الزراعية". وجاء كلام مدير البيئة في المنطقة الجنوبية متوافقا مع ما ذكره عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، إذ أكد أن "هناك أكثر من اثني عشر موقعا ملوثا في محافظة البصرة، بمادة الكادميوم وملوثات بيئية أخرى مختلفة، وتلوث المحاصيل الزراعية بسبب السقي بالمياه الملوثة".
يذكر أن سنوات الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) التي تم استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر الملوثة باليورانيوم فيها، تركت هي الأخرى أثرا كبيرا على صحة المواطنين في هذه المحافظة الجنوبية.
"مخلفات الحرب أكثر فتكا"
ويشير الباحث بهذا الشأن، شكري الحسن، إلى أن مخلفات الأسلحة والحروب، يبدو أنها قاتلة وأكثر فتكا من الحرب ذاتها، وتشكل مصدرا خطيرا من مصادر تلوث البيئة في جنوبي العراق، وقال "لقد أصبحت أرض البصرة مقبرة كبيرة لمخلفات الأسلحة والذخائر المتنوعة وقد ساهمت هذه الملوثات الخطيرة في زيادة نسبة الإشعاع في المناطق التي ترتكز فيها، لاسيما مناطق شرق المحافظة مثل قضاء شط العرب ومناطق أخرى جنوب وشرقي المدينة".
كما أشار الباحث إلى وجود إشعاعات وتأثيرات بيئية خطيرة للألغام بعد تقادمها وتحويلها إلى معادن ثقيلة ملوثة للتربة. أما بخصوص التأثيرات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة فتطرق الحسن إلى العواصف الغبارية المستمرة والتي تحتوي على أنواع مختلفة من المعادن، وهو ذي تأثير خطير على الصحة العامة، فضلا عن تعدد أنواع من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض.
تعد بيئة العراق بحسب مدير قسم زراعة النخيل في مديرية زراعة البصرة، عبد العظيم كاظم، إحدى أكثر بيئات المنطقة تلوثا جراء تغير مناخي كوني من جانب، والحروب المتتالية ومخلفاتها وانعدام برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة من جانب آخر.
"يمكننا ملاحظة آثار التغير المناخي من خلال تزايد مرضى الجهاز التنفسي، والأمراض الأخرى المرتبطة به، وكذلك تصاعد نسبة المصابين بالحساسية الشديدة والربو قياسا بالنسب السابقة المسجلة قبل 2003"، كل ذلك جراء تفاقم التلوث البيئي في الهواء والتربة والمياه، بحسب كاظم.
"آثار اليورانيوم"
يضاف إلى كل ذلك الآثار التي نتجت عن استخدام اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الأميركي ضد الجيش العراقي في حرب الخليج واستمرار زراعة الألغام والقصف الذي طال المنشأة الصناعية والنفطية ومحطات الكهرباء، ما أطلق التلوث على نطاق واسع من دون معالجة في جميع المجالات لغاية اليوم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الكاظمي يقيم مأدبة عشاء لأبطال الجيش العراقي.. ونشطاء: الأبطال هم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن العراق 08 كانون الثاني 2021 11:53 ص

الاحزاب الشيعية

خطة الأحزاب الشيعية بزعامة العامري للإطاحة بمقتدى الصدر من الانتخابات المقبلة والفوز برئاسة الوزارة 08 كانون الثاني 2021 08:19 ص

هادي العامري يحارب لصالح ايران

تهنئة العامري بمئوية الجيش العراقي تثير ضجة.. ونشطاء عملان إيران يمتنعون 08 كانون الثاني 2021 03:06 ص

جثث تحت الأنقاض في الموصل

ثلاث سنوات مرت دون تحرك.. 10آلاف جثة لا تزال تحت الأنقاض و15 مليار دولار حجم الدمار في الموصل 08 كانون الثاني 2021 01:57 ص

اطفال البصرة وسرطان يلاحقهم

البصرة مدينة منكوبة.. كارثة صحية تطال مئات الأطفال الذين يموتون السرطان والأسباب متعددة 07 كانون الثاني 2021 10:43 م

مفوضية الانتخابات في العراق

"6 أشهر تفصلنا عنها" الانتخابات العراقية المبكرة.. هل ينجح الكاظمي في تأمينها بعيدًا عن إيران وميليشياتها وآفة التزوير؟ 07 كانون الثاني 2021 10:01 م

ترامب

"شعبيته الكاسحة تقلقهم".. أول مؤامرة لليسار الراديكالي المتطرف بعد التنصيب المشبوه.. العمل على إبعاد الرئيس ترامب بالقوة من منصبه 07 كانون الثاني 2021 09:19 م

الكهرباء

مواطنو كربلاء : الحكومة فشلت في إدارة ملف الكهرباء.. ونواب: 250 مليار دينار صُرِفت بلا انجاز 07 كانون الثاني 2021 04:33 م

التعليقات