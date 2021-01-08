بيان جديد من المالية بشأن تعديل سعر صرف الدولار

اصدرت وزارة المالية، الجمعة، بيانا جديدا بشأن التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، انها"تدرك تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف. لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء".

واضافت، انها"قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها ، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف".

واشارت الى، انها"تأمل أن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة، وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة".