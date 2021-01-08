الصيهود: حكومة الكاظمي خيبت امال العراقيين

اكد النائب السابق محمد الصيهود، الخميس ، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خيبت امال الشعب العراقي من خلال سياساتها الخاطئة

وقال الصيهود ، ان “الحكومة التي تم تشكيلها بعد التظاهرات كان من المتوقع ان تعالج الازمات التي عصفت البلاد”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي خيبت امال المواطنين بعد تشكيلها.

واضاف ان “الحكومة لم تنجح في حل المشاكل الاقتصادية فضلا عن المشاكل الامنية”، مبينا ان “الحكومة لم تقدم اي انجازات يذكر وهذا امر سجل عليها في الاوساط الشعبية.



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