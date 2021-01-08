محلل سياسي: انهيار حكومة الكاظمي بات قريبا

أكد المحلل السياسي احمد الشريفي، ان انهيار حكومة رئيس مصطفى الكاظمي بات قريبا.

وقال الشريفي ان “امكانية الاطاحة بحكومة الكاظمي باتت ميسرة لوجود انزعاج جماهيري من الاداء الحكومي”، لافتا الى ان “الحكومة لم تنجح باداء مهامها التي اوكلت اليها.

واضاف ان “المرحلة القادمة تنذر بانهيار الحكومة قريبا على الكتل السياسية ايجاد البدائل من الان للحكومة الحالية.”

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