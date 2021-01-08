​الإقليم يطالب الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات كردستان للعام 2020 المتبقية لديها



طالب المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات كردستان للعام 2020 المتبقية لديها، مشيرا الى أن الاقليم على قناعة بان الحل في بغداد.



وقال عادل في تصريحات صحفية، ان "بغداد أرسلت ستة رواتب فقط لإقليم كردستان خلال العام الماضي"، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ"إرسال مستحقات كردستان للعام 2020 المتبقية لديها".



وأضاف ان "حكومة الاقليم ابدت التزامها بكافة الشروط والمتطلبات ونأمل من بغداد تمرير قانون الموازنة"، مشيرا الى أنه "لازلنا على قناعة بأن الحل في بغداد ونحن سنستمر في المفاوضات بين الجانبين".



وتابع عادل أن "الاقليم لم يبق اية حجة بشأن التزاماته لمطاليب بغداد"، داعيا "الاطراف السياسية الى التعاون".

