مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفيها من أصحاب العقود على الملاك الدائم

طالبت مفوضية الانتخابات، مجلس النواب بتثبيت موظفيها من أصحاب العقود التشغيلية على الملاك الدائم.



وأكدت المفوضية في كتاب حاجتها الى تثبيت الموظفين بصفة (عقود تشغيلية) والمشمولين بقرار مجلس الوزراء (315) لسنة 2019 على ملاك المفوضية أسوة باقرانهم، وتجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يتم ادراجهم ضمن قوائم العقود التشغيلية ولديهم خدمات عقدية سابقة في المفوضية.