الجيل الجديد تنتقد تسمية وزير للثروات بكردستان في ظل غيابها

انتقدت حركة الجيل الجديد في كردستان ، تسمية وزير للثروات اثر غيابها بسبب سيطرة المسؤولين الفاسدين عليها والعقود التركية.

وقالت النائبة عن الجيل الجديد يسرى رجب ان “الصراع على تسمية وزير الثروات الطبيعية في كردستان يثير العديد من علامات الاستفهام.

واضافت انه “اذا كان الاقليم يفتقر للثروات الطبيعية فما الغرض من تسميه وزير لها ام هو مجرد مناصب توزع لإرضاء المسيطرين على حكومة الاقليم.

وتابعت رجب ان “ثروات الاقليم ذهبت مابين سيطرة الفاسدين والعقود التركية التي ستدمر اقليم كردستان مالم تتحرك الحكومة المركزية لإلغاء العقود النفطية وانقاذ مستقبل الاجيال القادمة حسب تعبيرها.

Copy أخبار متعلقة برلماني كردي يحذر من “انفلات أمني” في الإقليم يستهدف الفقراء والناشطين