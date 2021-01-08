القصاب، معلقا على مذكرة القبض بحق ترامب: اعتقلوا قتلة هشام الهاشمي أولا

علق المحلل السياسي نجم القصاب، على قرار القضاء العراقي بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، متسائلا "اين مذكرات القبض بحق المجرمين وقتلة هشام الهاشمي".



وقال القصاب ان "اصدار مذكرة قبض بحق رئيس اكبر دولة في العالم وهو الرئيس الامريكي دونالد ترامب من قبل قاضي في محكمة الرصافة، امر لا يصدق ولا يروج له وسيكون عكسيا على من اصدر مثل هذا القرار".



واضاف ان "المواطن يسأل بوجود الكثير من المجرمين اعترفوا بقتل المواطنين والقيام بسرقات في العلن والخفاء وهناك كاميرات كشفت من قتل هشام الهاشمي، لكن لم نسمع قبل اصدار مذكرة او القاء القبض عليهم، فكيف يتم اصدار مذكرة قبض على رئيس دولة اكبر دولة في العالم"، معتبرا ان "ذلك ضحك على الناس".

