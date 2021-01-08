نائب يطالب باستجواب الكاظمي ويصف حكومته بـالفاشلة

طالب النائب مختار الموسوي، باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثر اخفاقه في عدد من الملفات المهمة، واصفا حكومة الكاظمي بالفاشلة.

وقال الموسوي ، ان “حكومة الكاظمي فشلت في حل الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد”، لافتا الى ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ فاشل ولم يحقق اي اصلاحات حكومية.

واضاف ان “مجلس النواب سيرفض الموازنة الحالية كون بنودها غير اصلاحية وتؤثر على الوضع الاقتصادي”، مطالبا “باستجواب الكاظمي على خلفية عدد من الملفات التي لم ينجح بها ومن بينها المشكلة الاقتصادية والوجود الاجنبي في البلاد.