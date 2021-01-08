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الجمعة, 08 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 كانون الثاني 2021 10:12 ص

اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية وسط الناصرية

مظاهرات
وقعت اشتباكات الليلة  الماضية  بين متظاهرين والقوات الامنية في   شارع الحبوبي وسط الناصرية  على   خلفية اعتقال  احد الناشطين.

 وقالت مصادر ان :  العشرات من المحتجين اغلقوا مساء اليوم  امس ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية لاول مرة بعد افتتاحها من قبل خلية الازمة استنكارا لاعتقال احد المتظاهرين

 وهدد متظاهرو الحبوبي  بالتصعيد /المناطقي/ في حال استمرت الحكومة باعتقال المتظاهرين

و دعوا في بيان شيوخ العشائر الى اخذ دورهم للحد من الاعتقالات التي طالت عددا من ابنائهم.
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