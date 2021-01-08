اشتباكات بين متظاهرين والقوات الامنية وسط الناصرية

وقعت اشتباكات الليلة الماضية بين متظاهرين والقوات الامنية في شارع الحبوبي وسط الناصرية على خلفية اعتقال احد الناشطين.



وقالت مصادر ان : العشرات من المحتجين اغلقوا مساء اليوم امس ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية لاول مرة بعد افتتاحها من قبل خلية الازمة استنكارا لاعتقال احد المتظاهرين



وهدد متظاهرو الحبوبي بالتصعيد /المناطقي/ في حال استمرت الحكومة باعتقال المتظاهرين



و دعوا في بيان شيوخ العشائر الى اخذ دورهم للحد من الاعتقالات التي طالت عددا من ابنائهم.