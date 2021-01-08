الملالي مرعوب: ترامب ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية ضدنا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية

وقال ظريف، في تغريدة له اليوم على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، "ترامب يفعل ما هو أسوأ بكثير لشعبنا وللآخرين في السنوات الأربع الماضية".

وأضاف: "الأمر المقلق هو أن نفس الرجل ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية وهو مصدر قلق أمني لنا .

وصدق الكونغرس الأمريكي رسميا، الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



