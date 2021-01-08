نائب كردي: 17 ترليون دينار حصة كردستان في موازنة 2021

كشف نائب كردي، الخميس، عن حصة اقليم كردستان، في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

وقال أحمد حمه رشيد في تصريح صحفي ، ان حصة اقليم كردستان بمسودة مشروع الموازنة الاتحادية تقدر بـ 17 ترليون دينار واصفاً تلك النسبة بـ"الجيدة شريطه التزام كلا الطرفين بما موجود فيها".

ونفى صحة الحديث حول ان حصة الإقليم تساوي حصص 9 محافظات جنوبية.

وبين رشيد أن العراق وبحسب قوانينه يعتمد بتوزيع الموازنة على نظام النسب السكانية ألا أن البعض قد يخلط الأمور ما بين النسب السكانية واستحقاق المحافظات.

وأوضح أن ما يصل للمحافظات من أموال قليلة لا يعتبر حصة المحافظة من الموازنة حيث أن الكثير من الأموال تذهب إلى الوزارات السيادية والحاكمة لإنشاء مشاريعها في تلك المحافظات.