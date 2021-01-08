البرلمان يجمع 112 توقيعا لاستجواب رئيس وزراء إقليم كردستان

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، عن جمع 112 توقيع لاستجواب رئيس وزراء الاقليم في البرلمان حول صادرات نفط كردستان.

وقال عضو لجنة الاقتصاد احمد سليم في تصريح له ان القانون العراقي وفق الموازنات، الزم الاقليم بتسليم واردات النفط الى الحكومة المركزية فضلا عن واردات المنافذ وعدة اتفاقات جرت قبل كل موازنة ولم يلتم بها الاقليم.

واضاف ان المجلس تحرك لجمع تواقيع لاستجواب رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني والاستفهام حول الصادرات النفطية وعدم التزام الاقليم بها.

وتابع ان عدد التواقيع التي جمعت حتى الان بلغت 112 توقيع من مختلف الكتل، لافتا الى ان الاستجواب لم يحمل اي صبغة سياسية وانما استجواب مهني للحفاظ على الاقتصاد العراقي.

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