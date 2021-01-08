تهنئة العامري بمئوية الجيش العراقي تثير ضجة.. ونشطاء عملان إيران يمتنعون

سخرية من تهنئة هادي العامري بـ"مئوية الجيش".. وتذكيره بحرب إيران



لم يفوت عميل إيران، هادي العامري مناسبة الاحتفال بمئوية الجيش العراقي البطل وأبى العامري الا أن يبعث برسالة تهنئة، سافرة رفضها الجميع. فكيف تقبل تهنئته، وهو العميل الذي حارب في صف الجيش الإيراني، وقتل عراقيين ضمن "فيلق بدر" الإرهابي خلال حرب ال8 سنوات. المصيبة أن هذا العميل وبعد عام 2003 أصبح واحدا من القادة السياسيين في العراق واصبح له دور.

وعلق نشطاء على تهنئته، بأن مثله لا يتكلمون ولكن يخجلون من الخيانة والعمالة وللأسف لا يزال موجودا على أرض العراق.

وسخر عراقيون، من تهنئة تحالف الفتح الإرهابي، الذي يتزعمه الارهابي هادي العامري، للجيش العراقي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش.

وأشار نشطاء إلى أن العامري، كان في يوم من الأيام مقاتلا في صفوف القوات الإيرانية، ضد الجيش العراقي، إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال تحالف الفتح بزعامة العامري، في بيان عبر حساباته: "بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العظيم تستمرون أنتم أيها البواسل حماةً لهذه الأرض وسوراً للوطن ورجالاً أوفياء لبلدكم، بكم يبقى الوطن مهاباً وموحداً ومستقلاً!!! والمنشور فيه سخرية واضحة منه، بسبب دور العامري القذر المأجور ضد العراق.

وتداول نشطاء مقطعا مصورا للعامري، إبان تلك الحرب، وكان مقابلة أجراها التلفزيون الإيراني معه بصفته مقاتلا عربيا في صفوف القوات الإيرانية، وقال حينها: "إن الولاء للإمام الخميني، وإذا قال صلح نصالح وإذا قال حرب نحارب"!



والواضح أن تهنئة عميل ايران العامري، لم ترق لكثير من العراقيين الذين أعادوا التذكير بالدور الذي لعبه العامري خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

ونشر القيادي السابق في التيار الصدري والناشط البارز في الاحتجاجات أسعد الناصري صورة للعامري مأخوذة من ذلك المقطع ومذيلة بوسم "عيد الجيش العراقي".

وانتقدت الكاتبة والباحثة العراقية رجاء يوسف في تغريدة التناقض الذي أظهره العامري من خلال "استذكار بطولات الجيش العراقي، وفي الوقت ذاته افتخاره بمحاربة هذا الجيش وقتل العديد من أفراده".

ونشرت الإعلامية والأديبة العراقية ذكرى محمد نادر على صفحتها في تويتر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه العامري، ووصفت تهنئته للجيش العراقي بأنها "نكتة".

والارهابي هادي العامري، أحد أبرز قادة الحشد الشعبي المجرم، المقربين من الجنرال الإيراني قائد قوات القدس السابق قاسم سليماني والمسؤول السابق عن العمليات الخارجية للحرس الثوري ومبعوث طهران للإشراف على شؤون العراق، وتربطهما علاقة صداقة منذ زمن طويل.



فيما تعد "ميليشيا بدر" أهم الفصائل العراقية وأقدمها وشكلت عام 1982 في إيران للمشاركة في الوقوف إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، وباتت اليوم الأكثر اندماجا في صفوف القوات الأمنية.

ويرى مراقبون، أن تهنئة العامري وهو يعرف أنه هو العميل والخائن، ومن قتل عشرات من الجنود العراقيين ستلفت أنظار الجميع لذلك فعلها للنيل من الجيش العظيم.

أ.ي