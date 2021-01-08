ثلاث سنوات مرت دون تحرك.. 10آلاف جثة لا تزال تحت الأنقاض و15 مليار دولار حجم الدمار في الموصل

نشطاء حكومتي عادل عبد المهدي والكاظمي لم تتحركان ناحية الموصل وعصابات إيران صاحبة الكلمة



زار مصطفى الكاظمي مدينة "الموصل"، ووعد أن ينظر في حصيلة الدمار والخراب الذي حدث فيها مرة لوجود داعش الإرهابي واخرى لوجود ميليشيات إيران الإرهابية.

لكن لم يتحرك شىء ولم يتغير شىء، ولا يزال الحال كما هو في الموصل خراب ودمار وجثث لا تزال تحت الأنقاض رغم مرور 3 سنوات على حرب تحرير الموصل.

ووفق تقارير محلية من داخل الموصل، فلا تقف مشكلة "الجثث المدفونة" تحت أنقاض الموصل عند معضلة العثور عليها فقط، وانما في تحديد هوية من بقي تحت الركام بعد أكثـر من 3 سنوات على تحرير المدينة. واتبع داعش الارهابي في اواخر ايامه في الموصل، أسلوبا جعل فيما بعد من الصعوبة التعرف على تلك الجثث، كما استبدل السكان الأصليين بآخرين عدة مرات. وتقع جثث ما تبقى من حرب الـ9 اشهر في الموصل ضد "داعش الارهابي"، في مربع تصل مساحته الى 10 كيلومترات، وبداخله اكثر من 10 آلاف منزل اصبح اثراً بعد عين.



ولا يعرف بالتحديد عدد المدفونين تحت تلك الانقاض، لكن المعارك في الموصل كانت قد خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، نصفهم تقريبا لم يعثر عليهم بعد.

وكشفت مصادر ميدانية وفق ما نقل "المدى"، إنه في الأيام الأخيرة من تحرير الموصل، استخدمت القوات المحررة الصواريخ بشكل كثيف، فيما كان داعش قد تحصن بالمدنيين.

واستطاع "داعش الإرهابي" ان يؤخر عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل لـ3 اشهر، بعدما منع نحو 100 الف نسمة من الخروج من المدينة القديمة.

ويقدر نصف عدد القتلى، بأنهم مازالوا تحت الأنقاض أو مدفونين في مناطق نائية، أو سجون غير معروفة”. وقدرت الامم المتحدة حجم الانقاض التي سقطت في الموصل بنحو 7 ملايين طن، وهو ما يعادل 3 اضعاف حجم هرم الجيزة الأكبر في مصر.

وفي الأشهر الثلاثة الاخيرة من عمر "داعش" الارهابي في الموصل، كان قد جمع اغلب مستمسكات السكان ومستمسكات عناصره وعوائل التنظيم لخلط الاوراق.

وجر التنظيم الاجرامي، مع انسحابه بعد خسارته من جرف الصخر مرورا بديالى وتكريت، اغلب العوائل واسكنهم في الموصل، حيث كان آخر معاقله.

من جانبه أكد حسين حاجم، وهو القائممقام السابق للموصل، ان عملية اخلاء الانقاض والبحث عن الجثث تحتاج الى اموال هائلة.



وكانت 100 مليار دينار قد اعطيت بعد تحرير الموصل لرفع الانقاض، واغلبها كان “أعمالا على الورق”، لم يصل منها شىء.

وسلمت تلك المبالغ حينها الى المحافظ السابق نوفل العاكوب، الذي تسربت معلومات العام الماضي، عن اعتقاله بعد إدانته باختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في نينوى.

وكشف حاجم، أن بعض حملات رفع الأنقاض كانت وهمية، والمبلغ الكلي لإزالة تلك الانقاض يحتاج الى 500 مليار دينار”.

وأكد، محافظ نينوى، نجم الجبوري، ان المبالغ المخصصة لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب في المحافظة تفوق تكاليفها الحصة السنوية من الموازنة بأكثر من 30 ضعفاً.

واضاف الجبوري في تصريحات صحفية ان الخبراء قدروا حجم الضرر بـ 15 مليار دولار كحد أدنى، لكن ميزانية نينوى تصل في أحسن الأحوال إلى نصف مليار أو يزيد قليلاً.

في سياق متصل، من الجريمة في حق السنة وفي حق أهالي الموصل، كشفت مصادر ونشطاء، أن عصابات متنفذة تمتلك السلاح مهيمنة على أراضي الموصل.

وهناك ما يسمى "بالحجي" لا أحد يعرف هويته، وهو في الغالب رجل اعمال مرتبط بعصابات إيران استولى على اغلب عقارات المدينة ولا أحد يعرف الهدف من ذلك حتى اللحظة.

ويرى خبراء، ان مرور 3 سنوات دون البدء في اعمار الموصل وازالة الأنقاض والجثث "جريمة حية" تفضح عادل عبد المهدي وحكمه الشؤوم السابق في العراق، وتفضح الحكم الحالي برئاسة مصطفى الكاظمي.

فالجميع يتكتمون على الجريمة ويتسترون عليها دون أدنى حمرة للخجل.

أ.ي