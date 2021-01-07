"6 أشهر تفصلنا عنها" الانتخابات العراقية المبكرة.. هل ينجح الكاظمي في تأمينها بعيدًا عن إيران وميليشياتها وآفة التزوير؟

خبراء: الانتخابات القادمة طوق الانقاذ للوطن والإشراف الدولي يعبر بها عتبات التزوير والقبح والفساد



اعتبر كتاب وخبراء، أن الانتخابات العراقية القادمة بعد نحو 6 أشهر بالضبط هى الأمل للعراقيين كلهم، وبالخصوص ملايين العراقيين والشباب الذين خرجوا في فعاليات الثورة العراقية الكبرى ينشدون الإصلاح وقالوا إن العراق أمام مفترق طرق.

فاما انتخابات تحت إشراف دولي نزيهة، لا تتحكم فيها الميليشيات والعصابات الإيرانية وتضمن التصويت الحر النزيه وإما فوضى للأبد.

وشبهوا الانتخابات العراقية القادمة بأنها "خشبة الإنقاذ" بالنسبة للوطن في العراق أمام تحديات هائلة.



وعلق الكاتب السياسي، إبراهيم الزبيدي في مقال له بجريدة العرب قائلا: العراق أمام تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية، وضبط السلاح المنفلت.

وقال هناك صنفان من العراقيين، المتحرّقين شوقا إلى هزيمة السلاح غير الحكومي، وإلى تحقيق الأمن والاستقرار، وعودة سلطة القانون.

الأول يضم الملايين من العراقيين في داخل الوطن، وخصوصا منهم الذين لا ينتمون إلى أحزاب السلطة وميليشياتها، ولم يتورطوا أو يشاركوا في جريمة اغتيال، أو اختلاس، أو تهريب واختطاف، أو استيراد بضائع مهربة وأغذية وأدوية فاسدة، أو عمالة لأجنبي. فهم أكثر الناس رغبة في دعم أي شخص، أو حزب، أو أي فريق يمكن أن يرفع عنهم ولو بعض هذا الضيم، ويعيد إليهم وطنهم سالما ومعافى، ويحقق لهم الحياة الطبيعية أسوة بباقي شعوب دول الجوار والمنطقة والعالم.



اما الفريق الثاني، فيضم ملايين أخرى من المغتربين العراقيين في أرجاء العالم الواسعة، وخصوصا في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية. وذلك لأن طراوة الحياة وحلاوة الأمن والعدالة والحرية في بلاد اغترابهم تزيدهم حسرة على بلادهم، وحزنا على أهلهم الذين حرمتهم الشلل الحاكمة الفاسدة من أبسط حقوقهم الإنسانية وأصبحوا أشد عزما وإصرارا على فعل كل ما في قدراتهم لمساعدة شعبهم على الخلاص من أوجاعه، والعودة إلى الحياة من جديد.

وشدد الزبيدي، أن هذا هو أهم ما يخيف "دهاقنة البيت الشيعي"، والأحزاب والتجمعات الطفيلية السنية والكردية المرتزقة من فساده والمتوقف وجودها على بقاء الحال الفاسد على حاله. وهي تعرف، أكثر من غيرها، أنها لن تتمكن من الاحتفاظ بهيمنتها الطاغية الحالية على الحكومة والبرلمان والقضاء والقوات المسلحة ودوائر التجارة والاقتصاد والمال، بعد كل ما أحدثته انتفاضات الشباب التشريني من متغيرات في موازين القوة الحقيقية في الشارع العراقي، سواء في محافظات الوسط والجنوب

وكان الرئيس برهم صالح، شدد على أن العراق أمام تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة وأبرزها الانتخابات المبكرة.

وقال – برهم صالح- الذي يختلف معه جل العراقيين بسبب توجهاته المشبوهة، إن العراق أمامه تحديات واستحقاقات مهمة، وأبرزها الانتخابات المبكرة، بعيداً عن التزوير.

وأضاف، إن من أبرز القضايا حالياً هي الشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.

وأوضح صالح، أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

وتابع صالح قائلاً، إن هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة، ويعالج الأخطاء المتراكمة التي أدت لتصدع منظومة الحكم القائم، ولن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم.

وعلق مراقبون، بأن برهم صالح وأمثاله من "طبقة الحكم الفاسدة" في العراق هم السبب فيما وصل اليه الوطن.

لكن على كل حال دعوته إلى عقد سياسي جديد مهم وفي توقيته تماما.

وطالب مراقبون، حكومة الكاظمي بأن تحزم أمرها مع عصابات إيران وتفرض الأمن وتسرع في قوانين الانتخابات وفي التمويل المطلوب لها

فالانتخابات المبكرة النزيهة "أمل ملايين العراقيين".

ا.ي