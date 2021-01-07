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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 09:19 م

"شعبيته الكاسحة تقلقهم".. أول مؤامرة لليسار الراديكالي المتطرف بعد التنصيب المشبوه.. العمل على إبعاد الرئيس ترامب بالقوة من منصبه

ترامب

مراقبون: نجحت مؤامرة اليسار في أعتى الديمقراطيات في العالم وبدأت لحظة الانتقام

استنكر مراقبون، بدء اليسار الديمقراطي عبر النواب الديمقراطيين، توزيع مسودات دستورية داخل الكونجرس يزعمون فيها القدرة على عزل الرئيس ترامب وإخراجه بالقوة من البيت الأبيض.
وقالوا انها لحظة الانتقام من حكم الرئيس ترامب، الذي عرى عروش الارهابيين في الداخل والخارج.
 فقد تصدى لإيران وعملاءها وتصدى لليساريين، وحقق شعبية هائلة وانصارا بالملايين داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما يقلق اليسار بعد تنصيب بايدن، لذلك يعمل على غلق صفحة ترامب والتآمر عليه شخصيا.
وبدأ أعضاء مجلس النواب المطالبة بعزل الرئيس الأميركي.
ودعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، لعزل ترامب من السلطة على الفور، قائلا إن أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور. 


وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، إذا رفض بنس "الارتقاء لمستوى المسؤولية،" فعلى الكونغرس الانعقاد لمحاكمة ترامب.
ودعا عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية إلينوي، آدم كينزينغر، أول مشرع جمهوري إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، لتنحية الرئيس دونالد ترامب من منصبه.
دعوة النائب الجمهوري وردت في كلمة مصورة نشرها في تغريدة عبر موقع تويتر، غداة أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونغرس الأميركي أثناء المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص.
وقال كينزينغر إنه يريد من مايك بنس، نائب الرئيس، ووزراء الإدارة، القيام بما هو ضروري لضمان بقاء البلاد آمنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن يكون لدى الولايات المتحدة "قبطان عاقل للسفينة" على حد تصريحاته.
وانضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق جون برينان، للأصوات المطالبة بالعزل، ودعا الجمهوريين ومجلس الشيوخ للتحرك الفوري لإقالة ترامب!!
واشتدت المؤامرة، بعدما أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن منصة التواصل الاجتماعي ستحظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إلى أجل غير مسمى".
وجاء قرار الحظر في أعقاب أحداث الكونجرس الأمريكي رفضا للتنصيب المشبوه لـ"بايدن".
وأشار زوكربيرغ، في مدونة نشرت اليوم، إلى أن الحظر لن يتم رفعه قبل يوم التنصيب، في 20 يناير الجاري.
وأوضح أن الأحداث المروعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تظهر بوضوح أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفته المنتخب، جو بايدن.
وأكد المدير التنفيذي لفيسبوك: نحن نوسع الحظر الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستغرام، إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة".
كما أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجميد حساب ترامب لمدة 12 ساعة، فيما قام بحذف تغريداته. وذكر "تويتر"  في هجوم سافر أنه إذا لم يتم حذف التغريدات. وأضاف في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.
ودعا الرئيس ترامب، أنصاره إلى التوجه صوب مبنى الكونغرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والتنصيب المشبوه.
واتهم الرؤساء السابقون: بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، ترامب صراحة بالوقوف وراء الأحداث العنيفة التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص واعتقال العشرات، مؤكدين أن هذه الأحداث ما كانت لتقع لولا تحريض ترامب، وهو اللاتهام الذي وجهه أيضا أعضاء في الحزب الجمهوري.
وعلق مراقبون، بأن هذه الاتهامات تؤجج المؤامرة ضد الرئيس ترامب وبالخصوص للخوف من شعبيته الكاسحة التي لم تتكرر ولم تحدث في أمريكا طوال عقود.
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أخر تعديل: الخميس، 07 كانون الثاني 2021 09:39 م
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