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الخميس, 07 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 04:33 م

مواطنو كربلاء : الحكومة فشلت في إدارة ملف الكهرباء.. ونواب: 250 مليار دينار صُرِفت بلا انجاز

الكهرباء
تعيش محافظة كربلاء حالة من الفوضى بعد قيام اصحاب المولدات الاهلية بالإضراب عن تجهيز الكهرباء مطالبين بزيادة سعر الامبير الى 15 الف دينار، فيما  اتهمت رابطة المولدات الاهلية في كربلاء، المحافظ نصيف الخطابي بالتسبب بأزمة التشغيل التي حصلت، الجمعة، مطالبا وزارة النفط بزيادة الحصة الوقودية.
وقال رئيس الرابطة كاظم الجبوري: "نحن كرابطة واصحاب المولدات نطالب بحق مشروع حيث يصل تجهيزنا للكهرباء في اليوم الواحد الى اكثر من ١٨ ساعة متواصلة".
وشهدت الاحياء صراعات وشجارات بين الاهالي واصحاب المولدات، فيما حّمل مواطنون المحافظ والحكومة المحلية مسؤولية ما يحدث، نتيجة التساهل والتراخي مع اصحاب المولدات على الرغم من اعلان وزارة النفط زيادة حصة الكاز للمولدات الاهلية.
واتّهمت رابطة المولدات الاهلية في كربلاء، المحافظ نصيف الخطابي بالتسبب بأزمة التشغيل التي حصلت الجمعة الماضية، فيما طالبت وزارة النفط بزيادة الحصة الوقودية.
وقال رئيس الرابطة كاظم الجبوري: بحسب الاتفاق يكون الخط العادي سبعة الاف دينار لكن تفاجأنا بان محافظ كربلاء نصيف الخطابي الغى التسعيرة الجديدة واعادها للتسعيرة القديمة وهي 11 الف دينار للخط الذهبي رغم عدم وجود اتفاق مسبق حول هذا التغيير.
واشار الى ان هذا القرار دفع اصحاب المولدات الاهلية لايقاف الخط الذهبي ولمدة 24 لحين استجابة الحكومة المحلية ما اثار استياء الاهالي.
وتظاهر اصحاب المولدات الاهلية في كربلاء، نهاية تشرين الثاني الماضي، امام مبنى المحافظة للمطالبة بايقاف الضريبة السنوية التي فرضت باثر رجعي، فيما هددوا بإطفاء تام يحول المدينة الى ظلام.
و فضح عضو مجلس النواب العراقي من تحالف سائرون عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، الإصلاحات الشكلية وفعاليات الاعمار الدعائية في كربلاء، فيما توجه الانتقادات الى  محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي والمسؤولين في المحافظة عبر منافذ التواصل الاجتماعي، للبهرجة الاعلامية والانجازات الشكلية من دون عمل يمس جوهر المشاكل التي تعاني منها المحافظة.
وقال المسعودي موجّها الخطاب الى أهالي كربلاء: اعلموا ان محافظة كربلاء قد انفقت خلال عاميّ 2019 و 2020 ، 250 مليار دينار.
وتابع القول: اين ذهبت هذه الأموال والكل يعلم واقع الخدمات المرير، في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والشوارع والارصفة ومحولات الطاقة والاعمدة والاسلاك والخدمات البلدية، وغيرها الكثير؟
وتساءل المسعودي: هل الإنجاز باعمال الانارة وزراعة أشجار النخيل ام بالحصول على نسبة ال ٢٠ بالمائة؟.
وطالب المسعودي في تدوينة أخرى  ، أهالي محافظة كربلاء بالمساعدة في التخلص من الفساد.
وقال المسعودي ان سوء الخدمات يحدث في وقت تُنفق فيه مليارات الدنانير، لمشاريع الاعمار، داعيا المواطنين الى رصد حالات الفساد في المحافظة.
وفي الوقت الذي يكشف فيه المسعودي عن الفساد وسوء الخدمات، تُرصَد حملة دعائية لمشاريع تمسّ الشكل لا الجوهر، مثل اعمال الزينة، والتشجير السريع لبعض الساحات والشوارع، بالأموال الطائلة، فيما تُترك الحالات الجوهرية، التي تمس المواطن.
وقال مواطن كربلائي  ان محافظ كربلاء ومسؤوليها مشغولين بالإنارة واعمال الديكور، لايهام المواطن بحملات الاعمار، فيما الحقيقة ان مليارات الدنانير رُصدت للمحافظة من دون نتائج حقيقية، تنتشل المواطن من الواقع المتردي، لاسيما بين الأحياء السكنية، فضلا عن الفقر المنتشر في المحافظة، وانهيار البنية التحتية للمجاري، في وقت ينشغل فيه المحافظ بأعمال "البهرجة" المكشوفة التي تخفي خلفها، اجندة الفساد وسرقة المال العام.
وقالت مصادر  ان المحافظ وبطانيته، يجمعون حولهم العشرات من المتنفذين المستفيدين، الذين حصلوا على الصفقات والعقود مقابل نِسَب مالية وعمولات. 
وكتب المواطن عباس العماري في فيسبوك مثالا يفضح فيه الإنجازات الدعائية للمحافظ بالقول ان طريق الحسينية.. كربلاء يتحول الى طريق الموت من دون الالتفات اليه.
ولم تنجح حكومة كربلاء الحالية في الدفع نحو انجاز المشاريع المتلكئة، وبدلا من ذلك تتعاون مع شركات ومقاولات تابعة لجهات حزبية وشخصيات سياسية.
وأدى ضعف الرقابة وسوء الإدارة الى تفشي الفساد في كربلاء بشكل مريع، ففي نهاية أيلول 2020 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن عملية تلاعب بالأموال العامة، وضبط حالات رشى في محافظة كربلاء، بتغطية من جهات متنفذة في المحافظة.
ولم تواصل حكومة كربلاء الحالية الاهتمام بمشروعي الحزام الأخضر الشمالي والجنوبي ما تسبب في هدر المليارات.
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أخر تعديل: الخميس، 07 كانون الثاني 2021 04:46 م
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