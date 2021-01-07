نائب: حكومة الكاظمي أخفقت في حسم ملف النازحين وتعويض الضحايا

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نعيم الكعود، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بالإخفاق في حسم ملف النازحين وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية في المدن المحررة.



وقال الكعود، النائب عن محافظة الانبار، في تصريح له إن الحكومة "أخفقت" في حسم ملف النازحين وتعويضات ضحايا الإرهاب وكذلك ذوي ضحايا مجزرتي عشائر البو نمر والعبيد في الانبار.



واعتبر الكعود أن "الدولة ضعيفة" لأنها لم تتمكن حتى الآن من إعادة جميع العوائل النازحة إلى مناطقهم، ويفترض على رئيس الوزراء "الايفاء بوعوده" وإيجاد الحلول المناسبة والتي من شأنها إعادة النازحين إلى مناطقهم وغلق هذا الملف بالكامل.



وأشار إلى أن ناحية جرف الصخر في محافظة بابل ما زال سكانها "مشردين" في محافظات إقليم كوردستان العراق، ومحافظة الانبار، ولا يوجد أي سبب مقنع لعدم السماح لهذه العوائل بالعودة إلى مناطقهم والبقاء في المخيمات مع انخفاض درجات الحرارة.