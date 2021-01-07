بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكشف عن اتفاق لتأجيل الانتخابات المبكرة.. ونشطاء: لا داعي لها لأن من يحكم العراق هو خامنئي عبر ممثليه في البلاد الصدر يغرد بعيد الجيش.. ونشطاء: نستذكر شهداء الجيش العراقي الذين قتلوا على يد ميليشياتك بأوامر منك شخصياً الحلبوسي: ما قدّمه جيشنا يعدُّ مفخرة عظيمة.. ونشطاء: انصفوا أبناء الجيش العراقي بشراء الأسلحة المتطورة الكاظمي: القرار العراقي لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.. ونشطاء: قراركم بيد ملالي إيران صالح: بناء جيش قوي لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح.. ونشطاء: للعلم رئيس الجمهورية تابع لحزب عنده سلاح منفلت برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟ أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 02:15 م

الألوسي معلقا على مذكرة القبض بحق ترامب: قرار غير عراقي

الالوسي
علق السياسي العراقي المقرب من الادارة الأمريكية النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الخميس، على صدور مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من قبل احدى المحاكم العراقية.

وقال الالوسي،  في تصريح له إن "هذا القرار  يعد اساءة كبيرة للقضاء العراقي وللدولة والسيادة العراقية"، معتبراً أن القرار "بين أموراً كثيرة تجري في العاصمة بغداد من أجل ارضاء نزوات بعض الموجودين خارج الحدود".

وأضاف أن "هذا القرار لا يمكن تنفيذه"، مؤكداً أن "لا قيمة قانونية له في المحاكم الدولية المختصة".

وتابع قائلاً "لم نكن نتمنى أن نرى القضاء العراقي بهذا المستوى"، مشيراً إلى أن "القرار لا يمكن ان يطبق اطلاقاً كونه قرارا غير عراقي، والعراق بحاجة ماسة الى الدعم الامريكي".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور مذكرة اعتقال من ‎محكمة تحقيق الرصافة، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد، ضمن التحقيق الخاص باغتيال قائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة امريكية ببغداد، رفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وبين أن القرار يستند على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الدولار

مبيعات البنك المركزي تختتم الأسبوع على ارتفاع كبير 07 كانون الثاني 2021 02:19 م

الكونجرس

"الكونغرس" يصادق على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وسط احتجاجات أنصار ترامب 07 كانون الثاني 2021 02:02 م

0edf5652-6a76-4a03-956c-18b76fbcd9c4

الجيش الأمريكي يواصل انتشاره أمام الكونغرس 07 كانون الثاني 2021 01:33 م

ترامب

عقوبات أميركية جديدة تطال 16 شركة وشخصًا على صلة بصناعة الفولاذ والتعدين الإيرانية 06 كانون الثاني 2021 01:44 م

خامنئي

مسؤول إيراني: عدم انضمام إيران إلى "FATF" يضر إيران ويهدد مصالح الشعب 06 كانون الثاني 2021 01:41 م

ترامب

"واشنطن" تخصص 7 ملايين دولار من الأموال الإيرانية المصادرة لتعويض ضحايا الإرهاب 06 كانون الثاني 2021 01:37 م

خامنئي والأسد

قيادي بالحرس الثوري: خامنئي أرسل سليماني لسوريا ليحول دون سقوط الأسد 03 كانون الثاني 2021 07:19 م

كورونا المتحور

فايروس كورونا "المتحور" ينتشر في 33 بلدا حول العالم من بينها دولة مجاورة للعراق 02 كانون الثاني 2021 02:36 م

التعليقات