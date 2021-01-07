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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 02:02 م

"الكونغرس" يصادق على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وسط احتجاجات أنصار ترامب

الكونجرس

صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في ظل احتجاجات ينظمها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال مايك بنس نائب الرئيس إن جو بايدن أصبح رئيساً للولايات المتخدة بإجمالي 306 أصوات، حيث تخطى حاجز 270 صوتاً التي صادق عليها الكونغرس.
في المقابل قال ترامب  في بيان مقتضب: ”على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات ، والحقائق تؤكد ذلك ، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير. لقد قلت دائمًا أننا سنواصل“.

وأضاف ترامب: ”قاتلنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط. في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“.

وكانت جلسة مشتركة للكونغرس انطلقت برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لفرز أصوات المجمع الانتخابي وتأكيدها.
ولم يفلح بعض الجمهوريين بدعم جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات من خلال الاعتراض رسميًا في الجلسة.
واحشد مئات من أفراد الحرس الوطني، إثر احتجاجات لأنصار ترامب، في وقت اقتحم فيه العشرات مبنى الكونغرس ما أطال من عمر الجلسة لحين عودة الاستقرار وإخلاء المبنى من المحتجين.

وفي وقت سابق، الخميس، صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح رفض اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن وإما تأجيل المصادقة عليه.
وجاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا.
وبمجرد الانتهاء من التصويت في مجلس النواب، سيستأنف الكونغرس جلسته المشتركة للنظر في نتائج الانتخابات من الولايات الأخرى.


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