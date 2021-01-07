صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب.



وبحث اللقاء الانتخابات المبكرة المقبلة، كما جرى التأكيدعلى أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة.





