بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 01:33 م

الجيش الأمريكي يواصل انتشاره أمام الكونغرس

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واصلت قوات من الجيش الامريكي انتشارها امام مبنى الكونغرس ، بالتزامن مع الاعلان عن تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الامريكية ، والمصادقـة رسميـا على فوز المرشح الديمقراطي بنتائج الانتخابات الرئاسيةبـ 306 اصوات .
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