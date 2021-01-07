الجيش الأمريكي يواصل انتشاره أمام الكونغرس

واصلت قوات من الجيش الامريكي انتشارها امام مبنى الكونغرس ، بالتزامن مع الاعلان عن تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الامريكية ، والمصادقـة رسميـا على فوز المرشح الديمقراطي بنتائج الانتخابات الرئاسيةبـ 306 اصوات . Copy أخبار متعلقة الحجامي: الدورة والمناطق المرتبطة بها أكثر المناطق تسجيلاً لإصابات كورونا في جانب الكرخ واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية لجيشها في شمال شرق سوريا رغم انتشاره على نطاق واسع.. الجيش ينفي وقوع انفجار على حدود الكويت مهندسو كربلاء يواصلون الاعتصام أمام بوابة المصفى النفطي