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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 01:02 م

البعيجي : موازنة العام الحالي لم تنصف محافظات الوسط والجنوب ولن تمرر بدون تعديل

منصور البعيجي
  حذر النائب منصور البعيجي، من عدم تمرير الموازنة الحالي داخل مجلس النواب بدون اجراء تعديلات عليها نؤمن بها استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي تعاني من تدهور كبير بمستوى الخدمات والبنى التحتية، مبيناً بأنها موازنة ارقام مبالغ فيها ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب نهائيا .

وقال البعيجي في بيان  له :" ان موازنة العام الحالي هي اسوأ موازنة تم ارسالها الى مجلس النواب من قبل الحكومة على مدى الحكومات المتعاقبة لم تنصف اية محافظة من الوسط والجنوب وجاملت اقليم كردستان على حساب محافظاتنا بصورة كبيرة لايمكن القبول بها نهائياً".

وأضاف البعيجي:" لن نسمح ان يتم مجاملة حكومة اقليم كردستان على حساب محافظاتنا التي تعاني تدهورا كبيرا على جميع المستويات ولن نسمح ان يستمر الاقليم بتصدير النفط ولايسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد ويطالب بموازنة، بالتالي اننا ممثلون عن محافظاتنا وسندافع عن حقوقها بصورة كاملة ولن نقبل بأن يعاد سيناريو كل عام فيما يخص قانون الموازنة خصوصا بالفقرة الخاصة بالاقليم ولن تمرر الموازنة اذا لم يتم انصاف محافظاتنا بصورة كاملة". 

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أخر تعديل: الخميس، 07 كانون الثاني 2021 01:37 م
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