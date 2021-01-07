محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض على الرئيس الأمريكي .. وخبير قانوني : لا يجوز اجراء محاكمة غيابية

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، مدى إمكانية تنفيذ مذكرة القبض الصادرة من محكمة عراقية بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال حرب ، في بيان صحفي ، ان " القضاء يصدر قراراته ولا يحتاج الى سابقة ، لكن الإشكال في التنفيذ هذا هو الأساس"، مبينا ان "رؤوساء الدول لديهم حصانات معينة بموجب اتفاقية العلاقات الدبلوماسية ، وبالتالي لا يمكن إجراء المحاكمة غيابيا بعد اصدار القرار".



واضاف حرب " لا يجوز اجراء محاكمة غيابية الا بعد استنفاذ طرق التكليف في الحضور ، وهي التوقيف والاعتقال ، وهذا الاجراء هو لازم لاكمال متطلبات المحاكمة التي ستحصل لاحقا".



وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد اليوم الخميس، مذكرة إلقاء قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

