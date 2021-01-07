الصحة : تحديث قائمة الدول الممنوع السفر إليها لتفادي دخول كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن عزمها تحديث قائمة الدول التي يمنع السفر اليها ومنها وتعليق حركة الطيران بعد انتشار الطفرة الجددة من

فيروس كورونا فيها.



.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان العراق لم يسجل حتى الآن أي اصابة جديدة بالطفرة المحدثة من كورونا

واضاف انه “بعد تسجيل اصابات بكوفيد 20 بعدد من الدول تعتزم وزارة الصحة تحديث قائمة الدول التي يمنع السفر منها واليها وتعليق الطيران معها لمنع دخول الفيروس للبلاد”، مشيرا الى ان “التحدث سيتم مع الجهات الاعضاء في لجنة الصحة والسلامة.

واوضح البدر ان “أي مواطن عراقي فقط قادم من الدول التي علقت الرحلات الجوية معها سيدخل ضمن الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما تحسبا لأي امر”