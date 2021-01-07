نائب كردي يطالب بغداد باستضافة بارزاني لبيعه النفط لتركيا

طالب عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوه عبد القادر، باستضافة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني واستجوابه داخل البرلمان الاتحادي.

وقال عبد القادر إنه “بسبب استحواذ الحزب الديمقراطي واتفاقه مع ممثلي المكونات على أغلب مقاعد برلمان الإقليم، فأنه من الصعوبة نجاح أي عملية استجواب واستضافة، لأنهم يتحكمون بقرارات البرلمان.

وأضاف أن “من حق البرلمان الاتحادي استضافة أي مسؤول سواءٍ كان في بغداد أو المحافظات، وقضية بيع النفط لتركيا لمدة 50 عاماً تعد تجاوزا على القرارات السيادية، لآن النفط ثروة عامة وملك للجميع.

وأشار إلى أن “المسؤولين في الإقليم يتصرفون وكأنهم أصحاب ملك خاص على الثروات والمنافذ والأراضي، ولابد من وقوف جهة رقابية بوجههم، والبرلمان الاتحادي هو الجهة الوحيدة القادرة على ذلك.