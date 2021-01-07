محلل سياسي: إذا منع التزوير بانتخابات حزيران ستدخل الكتل مرحلة الصدمة

اكد المحلل السياسي نجم القصاب، ان الكتل السياسية ستدخل بمرحلة الصدمة في انتخابات حزيران اذا تمت السيطرة على التزوير.

وقال القصاب ان “الكتل السياسية دخلت بمرحلة خوف من انتخابات 2021 لم تدخلها في أي انتخابات سابقة وفق قانون الانتخابات الجديد.

واضاف انه “في حال ابعد التزوير ستدخل اغلب الكتل السياسية بعد الانتخابات بمرحلة الصدمة لبيان جمهورها الحقيقي وحجمها وتلاشي مقاعدها”، مشيرا الى ان “مقاعد الانتخابات السابقة كانت الامل الاخير لها.

واوضح القصاب ان “نتائج 2021 ستغير المعادلة السياسية على الساحة باكملها.