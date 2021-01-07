بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكشف عن اتفاق لتأجيل الانتخابات المبكرة.. ونشطاء: لا داعي لها لأن من يحكم العراق هو خامنئي عبر ممثليه في البلاد الصدر يغرد بعيد الجيش.. ونشطاء: نستذكر شهداء الجيش العراقي الذين قتلوا على يد ميليشياتك بأوامر منك شخصياً الحلبوسي: ما قدّمه جيشنا يعدُّ مفخرة عظيمة.. ونشطاء: انصفوا أبناء الجيش العراقي بشراء الأسلحة المتطورة الكاظمي: القرار العراقي لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.. ونشطاء: قراركم بيد ملالي إيران صالح: بناء جيش قوي لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح.. ونشطاء: للعلم رئيس الجمهورية تابع لحزب عنده سلاح منفلت برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟ أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 10:55 ص

نائب يتهم وزارة الكهرباء برفض مقترحات تحسين الطاقة في العراق

محمود الزجراوي
اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، وزارة الكهرباء برفض كل المقترحات الرامية الى تحسين الطاقة في العراق.

وقال الزجراوي “أننا تقدمنا بمقترحين لوزارة الكهرباء الأول يتعلق بانشاء مصفى لانتاج النفط الابيض والاستغناء عن استيراده من الخارج “، مضيفا أن “المقترح الآخر الطاقة النظيفة كبديل عن استيراد الكهرباء من الخارج.
وأشار إلى أن “هناك تهربا من الجهات المختصة وعدم القبول بالمقترحات المقدمة من قبلنا لافتا إلى أن   العراق قادر خلال أقل من عام على إنتاج النفط الأبيض بدلا من استيراده من الخارج.


 واوضح ان “افضل المقترحات التي تقدمنا بها للجهات المختصة في الحكومة استقطاب شركات عالمية لإنشاء محطات تكرير النفط الابيض بدلا من شرائه من الخارج إلا أن المقترح جوبه بالرفض.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منصور البعيجي

البعيجي : موازنة العام الحالي لم تنصف محافظات الوسط والجنوب ولن تمرر بدون تعديل 07 كانون الثاني 2021 01:02 م

حرب

محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض على الرئيس الأمريكي .. وخبير قانوني : لا يجوز اجراء محاكمة غيابية 07 كانون الثاني 2021 12:59 م

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان محذرةً: وضع النازحات الأيزيديات مأساوي 07 كانون الثاني 2021 12:48 م

الصحة-768x480

الصحة : تحديث قائمة الدول الممنوع السفر إليها لتفادي دخول كورونا 07 كانون الثاني 2021 11:20 ص

غالب محمد

نائب عن التغيير يطالب باستبدال مدراء مكاتب المفوضية في كردستان قبل إجراء الانتخابات 07 كانون الثاني 2021 11:03 ص

مسرور بارزاني

نائب كردي يطالب بغداد باستضافة بارزاني لبيعه النفط لتركيا 07 كانون الثاني 2021 11:01 ص

الكاتب والمحلل السياسي نجم القصاب

محلل سياسي: إذا منع التزوير بانتخابات حزيران ستدخل الكتل مرحلة الصدمة 07 كانون الثاني 2021 10:58 ص

وزارة التجارة

التجارة: انتكاسة البطاقة التموينية بسبب التخصيصات 06 كانون الثاني 2021 08:01 ص

التعليقات