نائب يتهم وزارة الكهرباء برفض مقترحات تحسين الطاقة في العراق

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، وزارة الكهرباء برفض كل المقترحات الرامية الى تحسين الطاقة في العراق.



وقال الزجراوي “أننا تقدمنا بمقترحين لوزارة الكهرباء الأول يتعلق بانشاء مصفى لانتاج النفط الابيض والاستغناء عن استيراده من الخارج “، مضيفا أن “المقترح الآخر الطاقة النظيفة كبديل عن استيراد الكهرباء من الخارج.

وأشار إلى أن “هناك تهربا من الجهات المختصة وعدم القبول بالمقترحات المقدمة من قبلنا لافتا إلى أن العراق قادر خلال أقل من عام على إنتاج النفط الأبيض بدلا من استيراده من الخارج.





واوضح ان “افضل المقترحات التي تقدمنا بها للجهات المختصة في الحكومة استقطاب شركات عالمية لإنشاء محطات تكرير النفط الابيض بدلا من شرائه من الخارج إلا أن المقترح جوبه بالرفض.