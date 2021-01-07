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الخميس, 07 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 10:40 ص

مقرر مجلس النواب: موعد انعقاد الجلسة الجديدة لم يحدد حتى الآن

مجلس النواب


اكد مجلس النواب  عدم تحديد موعد انعقاد جلسته الاعتيادية الجديدة  حتى الان .

 وقال مقرر  المجلس النائب هوشيار قرداغ  ،:" ان  رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الان ولم تبلغ رسميـا بموعد انعقاد الجلسات الاعتيادية، بعد تمديد اعمال الفصل التشريعي الحالي غداة وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 من الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا ".

واضاف ان " تحديد جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتم بموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب  لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة  2021 والتشريعات الاخرى المهمة "، مبينا انه :" وفقا للسياقات القانونية يتم تحديد موعد استئناف الجلسات وابلاغ النواب بموعد انعقاد الجلسة الاعتيادية وجدول اعمالها قبل 48 ساعة في الاقل ".

واعلنت رئاسة  مجلس النواب ، في 29 كانون الاول الماضي ، عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب رسميا . و قررت هيئة الرئاسة تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.
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