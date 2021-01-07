السبت .. فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 السبت المقبل ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021.



وقالت المفوضية في بيان صحفي :" ستكون فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي ، ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021