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الخميس, 07 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 كانون الثاني 2021 10:29 ص

اللهيبي: السبت المقبل.. «جلسة نيابيَّة» .. والموازنة على جدول الأعمال

طعمة اللهيبي
رجَّح مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي أن يعقد مجلس النواب يوم السبت المقبل جلسة نيابية لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021، بعد ان مدد فصله التشريعي.
وقال اللهيبي: إن «البرلمان مدد فصله التشريعي شهرا كاملا من اجل إقرار قانون الموازنة الذي سيكون حاضرا في جلسة يوم السبت المقبل التي قد تدعو اليها هيئة الرئاسة قريبا. 
واضاف ان «مجلس النواب سيقر الموازنة خلال الشهر الحالي ولن يعيدها الى الحكومة برغم الاشكاليات الموجودة فيها، خصوصا ان الظرف الاقتصادي للبلد صعب جدا مع ارتفاع أسعار الدولار
ولفت اللهيبي الى ان «مجلس النواب لن يسمح بالاستقطاع من رواتب الموظفين خصوصا القطاع التربوي، كما ان لجنة التربية النيابية ستكون لها مطالب تضيفها في الموازنة، ابرزها عقود المحاضرين وطباعة الكتب.
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