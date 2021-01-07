المالية النيابية: حديث الإصلاح بموازنة 2021 عبارة عن وهم

قالت اللجنة المالية النيابية، ان حديث الحكومة عن الموازنة الاتحادية لعام 2021 بانها اصلاحية عبارة عن وهم وغير دقيق..

واوضح عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ان “الموازنة الحالية لم تتضمن اي بنود اصلاحية كما تحدثت الحكومة عن ذلك”، لافتا الى ان “حديث الحكومة واهم وغير دقيق عن الاصلاح في موازنة 2021

واضاف ان “مجلس النواب لن يوافق على المساس بالرواتب ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي”، مبينا ان ” حكومة مصطفى الكاظمي منحت إقليم كردستان أموالاً خلافاً للقانون.