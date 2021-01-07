"سلاح منفلت وميليشيات إيرانية تزاحمه".. الجيش العراقي في مرمى الخطر ومؤامرة كبرى من عملاء ايران

خبراء: كل رؤساء الحكومات الفاسدة منذ عام 2003 عملوا على إهانة الجيش والتقليل من قدره ونوري المالكي حطمه



في ذكرى الاحتفال بمؤية الجيش العراقي البطل، طالب مراقبون بإعادة الهيبة للجيش العراقي واعطائه كل الثقة والقدرات والامكانيات واعادة انتاج جيش محترف ومهني وقوي كما كانت عادته طيلة العقود الماضية.

وشددوا على وجود أخطار وجودية تتهدد الجيش العراقي في مقدمتها سلاح منفلت وميليشيات تزاحمه دوره.

وتضع فوضى السّلاح السائدة في العراق وكثرة الميليشيات التي تنازع القوات النظامية دورها ووظيفتها، والصعوبات التي تواجهها تلك القوات التي شارفت سنة 2014 على الانهيار أمام زحف تنظيم داعش الارهابي على ثلث مساحة البلاد، بالإضافة إلى الوضع السياسي المتوتّر والوضع الأمني الهشّ، أمام أخطر السيناريوهات بما ذلك سيناريو الحرب الأهلية، وذلك بحسب تصريحات وزير الدفاع العراقي جمعة عناد.

واحتفل العراق، بمرور مئة سنة على تأسيس جيشه، أحد أعرق جيوش المنطقة وأقواها في بعض الفترات من القرن الماضي، قبل أن يتراجع بشكل رهيب بعد 2003، تمّ حلّ ذلك الجيش الذي ظل يكابد منذ ذلك الحين للنهوض مجدّدا في ظل عوائق سياسية أبرزها إرادة قوى مسيطرة على مقاليد الدولة العراقية إضعاف القوات النظامية لإفساح المجال أمام العشرات من الميليشيات الطائفية المسلّحة المرتبط أغلبها بإيران والتي تسجّل حضورها بقوّة في المشهد اليومي العراقي وتهدّد السلم الأهلي للبلد.

وتتحرّك تلك الميليشيات الارهابية، وفق ما رصد تقرير في جريدة "العرب"، بعيدا عن السياسة الرسمية للدولة العراقية وأهدافها وتنفّذ أجندة مرتبطة بالمصالح الإيرانية وصراع النفوذ الذي تخوضه في العراق، ومن ذلك استهدافها بشكل متكرّر للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد حيث مقرّ السفارة الأميركية في العراق.

من جانبه حذّر وزير الدفاع جمعة عناد، من خطورة تلك الهجمات قائلا في تصريحات صحافية إنّ استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها.



وتحاول إيران من خلال استخدامها للميليشيات الشيعية الارهابية، التابعة لها دفع الولايات المتّحدة إلى سحب قواتها ودبلوماسييها من العراق، لكن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتمسّك بالعلاقة التي تعتبرها حيوية مع واشنطن وتؤكّد حاجتها لمساعدة التحالف الدولي ضد داعش، لضبط الوضع الأمني الذي مازال هشّا بعد أكثر من ثلاث سنوات على هزم التنظيم عسكريا.

ونقلت وسائل إعلام، عن الوزير عناد قوله مازلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي، لافتا إلى أن “العمل جار لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ.



وتابع هناك من يريد جرّنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك، والجيش العراقي يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش الارهابي، ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات.

وقال الكاظمي، إن زمن العبث والفوضى قد ولى وإن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين، مضيفا أن العراق يواجه تحديات جمّة على الأصعدة كافة.

وقال الكاظمي في مئوية الجيش إنّ رحلة جيشنا الاستثنائية.. وضعت ملامح الدولة وخطّت هويتها وصانت مبادئها وقيمها، ومهما أثّرت الخيارات والصراعات السياسية والحروب العبثية على هذه الرحلة، لكن جيش العراق ظل وفيا للوطن وللدولة، وتوّج مسيرته إلى جانب قواتنا الأمنية بكل صنوفها في دحر تنظيم داعش الإرهابي وطرده من أرض العراق.

وقال خبراء، إن التهديدات التي تتهدد الجيش العراقي في الوقت الراهن، تتمثل في عصابات إيران التي تنازعه دوره.

وشددوا على أن ما حل بالجيش العراقي ومن أهانه هم رؤساء الحكومات العميلة بعد 2003مطالبين باعادة الاعتبار للجيش العراقي مرة ثانية.

أ.ي