"فيتو" من جانب الشعب الأمريكي على فوز بايدن بالتزوير وتعليق أعمال الكونجرس وفشل جلسة التصويت

مراقبون: الرئيس ترامب ينتصر



فيما وصفه مراقبون، بالفضيحة المدوية في حق بايدن اليساري الشيوعي، داعم الإرهاب، علق الكونجرس الأمريكي جلسة المصادقة على الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد السرقة والتزوير الفادح الذي شابها في العديد من الولايات الأمريكية، وفشلت الجلسة.

واعترض نواب جمهوريون، على إقرار الكونجرس الأميركي فوز جو بايدن على دونالد ترمب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر. ويناقش كلا المجلسين الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.



وفي كلمة له، مهترئة، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إن الديمقراطية الأميركية في خطر، وواجب مجلس الشيوخ إنهاء حالة الانقسام. وشدد على ضرورة احترام القانون الأميركي.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطي إن العالم ينظر إلى الديمقراطية الأميركية، وعلينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة- وفق مزاعم اليساريين.

وأفادت مراسلة "العربية" من أمام الكونغرس الأميركي بقيام قوات الأمن الأميركية بإطلاق قنابل غاز لمنع متظاهرين من دخول الكونغرس، يأتي ذلك فيما وقع جدل مع بداية جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن. واعترض أعضاء في الكونغرس على فوز بايدن في ولاية أريزونا، وأبطأوا عملية المصادقة على النتائج.

واقتحم الجموع الرافضين للتزوير مبنى الكونجرس الأمريكي،

وانطلقت تظاهرات عارمة بمئات الآلاف من الأمريكيين في العاصمة الأميركية واشنطن، تلبية لدعوة من ترامب، قبيل جلسة لمجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وألقى الرئيس ترمب خطاباً في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً علىى نتائج الانتخابات الرئاسية.

ورفع الكثير لافتات كتب عليها "أوقفوا السرقة".

واستبقت المتاجر في وسط واشنطن التظاهرة المرتقبة بتثبيت ألواح خشبية كبيرة على نوافذها خوفاً من حصول أعمال شغب.

فيما شدد الرئيس ترامب، إنهم لن يستسلموا أبدا ولن يتنازلوا ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف ترمب في خطابه الجماهيري، فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة، مؤكدا لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

وقال الرئيس الأميركي في كلمته: حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك.

ويرى مراقبون، أن تعليق جلسة الكونجرس الأمريكي، حجر في "رأس بايدن" المزور واليساريين الشيوعيين الذين يريدون احتلال أمريكا.

أ.ي