الكشف عن اتفاق لتأجيل الانتخابات المبكرة.. ونشطاء: لا داعي لها لأن من يحكم العراق هو خامنئي عبر ممثليه في البلاد

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراءها في حريزان المقبل، سواء تمت أم لا فلا داعي لها لأن من يحكم العراق هو خامنئي عبر ممثليه في العراق كالسيستاني.

يأتي ذلك بعدما كشف السياسي المستقل سعد المطلبي، عن اتفاق سياسي لتأجيل الانتخابات المقبلة عبر تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المطلبي في تصريح صحفي، إن المحكمة الاتحادية لن تعود للعمل قبل منتصف العام كون القوى السياسية تعمل حاليا وبكل قوتها على استمرار تعطيلها لسببين أولها هو وجود سبب تلقائي وقانوني لتأجيل الانتخابات النيابية والثانية عدم تفعيل عشرات القضايا المتوقفة والمتضاربة مع مصالحها.

وأضاف أنه وبحسب الدستور الاتحادي فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون وجود محكمة اتحادية للمصادقة على نتائجها والطعون المقدمة من قبل الخصوم.

وأشار المطلبي إلى أن المفوضات بشان قانون المحكة الاتحادية متوقفة في الأصل ولم يعرض القانون للمناقشة او التصويت خلال الجلسات الماضية للبرلمان رغم حاجة البلاد الماسة لوجود المحكمة.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان، إنها فتحت باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16 كانون الثاني2021.

وأوضحت أن فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، ستكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28 كانون الثاني 2021.

وأشار مراقبون، إلى أن الغريب أنه لا يوجد أي قرار دستوري رسمي على إجراء الانتخابات قريبا حيث المحكمة الاتحادية لازالت معطلة، ولا يوجد قرار أو حراك سياسي لحل البرلمان قريبا، فأي انتخابات وعلى ماذا استندت المفوضية ؟

وأكد نشطاء أنه لن تختلف الانتخابات القادمة عن سابقاتها ومقاطعتها أو المشاركة فيها لن تغير شيء الذهاب للمركز الانتخابي مضيعة وقت فقط.

وأوضح نشطاء، أنه لا فائدة ترجى من الانتخابات لأنها سيتم تزويرها حتما مادام هذه الأحزاب موجودة في العراق بل إن حدوث الانتخابات والمشاركة فيها يعني شرعنة لحكم الأحزاب لأربعة سنوات أخرى.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق:

وقال حساب، "@salem49704981"، " لا داعي للانتخابات لأن من يحكم العراق هو خامنئي عبر ممثليه في العراق كالسيستاني وبقية الذيول".



وأضاف، حساب، "@farhad965"، " الغريب أنه لا يوجد أي قرار دستوري رسمي على إجراء الانتخابات قريبا حيث المحكمة الاتحادية لازالت معطلة، ولا يوجد قرار أو حراك سياسي لحل البرلمان قريبا، فأي انتخابات وعلى ماذا استندت المفوضية؟".



وتابع حساب، "@rfmj87"، " لماذا الانتخابات حل أصلا في بلد مثل العراق؟ في دولة مثل أمريكا هناك حديث عن نزاهة الانتخابات فكيف بالعراق. لن تختلف الانتخابات القادمة عن سابقاتها ومقاطعتها أو المشاركة فيها لن تغير شيء الذهاب للمركز الانتخابي مضيعة وقت فقط".



وذكر حساب، "@Sami93469285"، " لا فائدة ترجى من الانتخابات لأنها سيتم تزويرها حتما مادام هذه الأحزاب موجودة في العراق بل إن حدوث الانتخابات والمشاركة فيها يعني شرعنة لحكم الأحزاب لأربعة سنوات أخرى".





