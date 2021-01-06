الرئيس ترامب يقلب المائدة في وجه التزوير: حصول بايدن على 80 مليون صوت مزحة.. اليسار سرق الانتخابات

ترامب يخاطب الحشود: لن نستسلم ولن نقر بالهزيمة



قبل ساعات من قيام الكونجرس الأمريكي، بالتصويت على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شابها التزوير، أكد الرئيس ترامب أنه لن يستسلم ولن يتنازل ولن يقبل بالتزوير، والفساد في الانتخابات الأمريكية. وقال: ان حصول بايدن على 80 مليون صوت مزحة، مطالبا نائب الرئيس مايك بنس، بالتدخل لوقف آخر فصول هذه "المهزلة"، وإرجاع الأصوات للولايات لإعادة عدّها.

وشدد الرئيس ترامب، على أنه لن يستسلم، مضيفا "سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات". وذكر ترامب، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، والتي شارك فيها مئات الآلاف، أن الإعلام "لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس"، مضيفا "الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا. وتابع: هذه العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه، يقصد الانتخابات على مقعدي الشيوخ في ولاية جورجيا.



وأوضح: مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأميركيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة". وأردف قائلا: "هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل".

وأوضح ترامب أنه حصل "على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز.. دولتنا سئمت من هذه الأشياء ولن نتحمل أكثر". وعاد ليضيف "كانت هناك أدلة موثقة بأننا فزنا بشكل كاسح لم تكن النتائج متقاربة، هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لابد أن هذه مزحة".

وتابع: "نريد إنقاذ ديمقراطيتنا التي يريدون الإساءة إليها.. الديمقراطيون استغلوا كورونا من أجل تزوير الانتخابات، دولتنا إذا أمسكها الديمقراطيون ستدمر ولن نسمح بذلك.

ودعا الرئيس الأميركي أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس، قائلا "سأسير معكم وسنذهب معا إلى الكونغرس لتحية السيدات والسادة هناك. نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلميا وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم.

وجاء حديث ترامب قبل ساعات قليلة من اجتماع الكونغرس للتصديق على الانتخابات. ومن المقرر أن يجتمع الكونغرس الأميركي بغرفتيه في وقت لاحق من مساء الأربعاء، من أجل التصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن.

وكانت قد انطلقت تظاهرات في العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء، تلبية لدعوة من الرئيس ترامب.

وأعلن الرئيس ترامب أنه سيلقي خطاباً في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على الانتخابات الرئاسية، فيما تأهبت القوات الأمنية حيث يحتمل أن يتخلل الاحتجاجات أعمال عنيف.

ويرى خبراء، أن خطاب الرئيس ترامب فضح التزوير وفضح الفساد في عدّ الأصوات وسيلطخ إدارة بايدن بالعار ومن المرتقب أن تظهر نتائج مدوية خلال الساعات القادمة.

أ.ي