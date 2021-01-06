الصدر يغرد بعيد الجيش.. ونشطاء: نستذكر شهداء الجيش العراقي الذين قتلوا على يد ميليشياتك بأوامر منك شخصياً

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تهنئة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه.

ورد النشطاء على الصدر قائلين: إنه بمناسبة عيد الجيش العراقي نستذكر شهداء الجيش العراقي الذين قتلوا على يد ميليشيا جيش المهدي بأوامر منك شخصياً يا صدر وقتلوا 15 عنصر جيش عراقي و 15 عنصر شرطة اتحادية في صولة الفرسان وأسقطوا طائرة عراقية من نوع ميل مي-17 وجاي تبارك للجيش وانت قاتل منه 15 شهيدا.

وقال الصدر في تغريدة، "في عيد الجيش العراقي، نقف إجلالا وإكراما لحماة الوطن والشعب، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءهم ويشافي جرحاهم وأن يمن عليهم بالعزيمة والصبر والقوة ووحدة الصف الحماية أرض العراق وسمائه من الاحتلال وكل التدخلات الخارجية وأن يبقى مدافعا عن الوطن من غير انتماءات".

وتابع، "نسأل العلي القدير أن يبعد عنهم كل الأشرار والمندسين والتدخلات الحزبية والطائفية والعرقية"، مضيفا "أيها الجيش البطل سر وعين الله ترعاك ونحن لكم سند ما دمتم للوطن سندا".

وقال نشطاء، نتمنى أن يقوم الجيش العراقي بحماية المواطنين من بطش ميليشياتك يا صدر ومشتقاتهم، لنفتخر عندها أنه عندنا جيش وطني كبير يتصدى لميليشيات إيران.

وطالب النشطاء الصدر، أن يقوم بحل ميليشيا سرايا السلام كحسن نيه وتقوم بدعم الجيش العراقي الذي كنت تقول عنه أنه "جيش المالكي".

وتساءل نشطاء، لماذا يا صدر تهنئ الجيش العراقي؟، وأنت أول من أسس المليشيات، وأنت أول من حارب الجيش العراقي، وأنت أول من خرب المجتمع العراقي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@moola_abood"، " بمناسبة عيد الجيش العراقي أستذكر شهداء الجيش العراقي الذين قتلوا على يد ميليشيا جيش المهدي بأوامر منك شخصياً وقتلوا 15 عنصر جيش عراقي و 15 عنصر شرطة اتحادية في صولة الفرسان وأسقطوا طائرة عراقية من نوع ميل مي-17 وجاي تبارك للجيش وانت قاتل منه 15 شهيدا".



وأضاف، حساب، "@UhKBMxEiE3vRxJa"، " قتل الآلاف من الجيش والشرطة على يد ميليشياتك أيام الاحتلال والتهمه المنسوبة إليهم عملاء لأمريكا، والآن تبارك لهم عيدهم، مثل ما قال المثل المصري "تقتل القتيل وتسير في جنازته"، أخبار البعثات الدبلوماسية وفرت لهم حماية؟".



وتابع حساب، "@mYAWrmLbHGlBfOB"، " أنت يا صدر مجرم دمرت العراق لعنك الله".



وذكر حساب، "@drabdusultan"، " مقتدى الصدر ربيب إيران يأكل بعقول العربان حلاوة لا تصدقوه".





