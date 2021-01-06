الحلبوسي: ما قدّمه جيشنا يعدُّ مفخرة عظيمة.. ونشطاء: انصفوا أبناء الجيش العراقي بشراء الأسلحة المتطورة

تقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بخالص التهاني والتبريكات لأبطال الجيش العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه، متمنياً لكافة القيادات والمراتب والجنود دوام التوفيق في خدمة الوطن والدفاع عنه.

من جانبهم طالب نشطاء، الحلبوسي بإنصاف أبناء الجيش العراقي بمخصصات الطعام، وشراء الأسلحة المتطورة، والوقوف ضد ممارسات التنمر على الجنود من قبل بعض الضباط ضعيفي النفوس، أما التهنئة اللفظية فلا تقدم ولا تأخر شىء.

وقال الحلبوسي في بيان، "أتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبطال جيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه، متمنياً لكل قياداته ومراتبه وجنوده دوام التوفيق في خدمة الوطن والدفاع عنه".

وتابع: "لقد سطَّر جيشنا عبر تاريخه المشرّف أروع صور البطولة، وكتب بالدم عبر قوافل الشهداء سفراً عظيماً من الانتصارات، وترفّع عن كل الميول والاتجاهات سوى الوطن وحماية أمنه وسيادته".

وبين رئيس مجلس النواب، أن "ما قدّمه جيشنا العظيم طوال مسيرة قرن من الزمن يعدُّ مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة والتكريم، وتتطلب مزيداً من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة".

وختم قائلاً: "الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والعز والأمان والسلام للعراق العظيم وشعبه المعطاء في ظل جيشه الشجاع".

وطالب النشطاء باتخاذ قرار حاسم بحل ميليشيا الحشد الشعبي بجميع فصائله وملحقاته، منعا للتداخل بالمهام والصلاحيات وكي لا يحصل احتكاك وتصادم".

وقال نشطاء، 100عام من المآثر والبطولات الخالدة لحامي العراق جيشنا الباسل الأبي في ذكرى تأسيسه المجد والخلود لشهدائه الأبطال الذين ضربوا أروع البطولات في كل الميادين وفِي حب العراق والتضحية لأجله رغم جميع المعوقات التي ألمت به كل عام وجيشنا.

كما طالب النشطاء، بإنصاف ضباط الجيش العراقي بقانون مثل وزارة الداخلية على أن تكون الترقية بالقدم كل أربع سنوات لا على المنصب.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب:

وقال حساب، "@marymtah"، " انصفوا أبناء الجيش العراقي بمخصصات الطعام، بشراء الأسلحة المتطورة، بالوقوف ضد ممارسات التنمر على الجنود من قبل بعض الضباط ضعيفي النفوس، أما التهنئة اللفظية فلا تقدم ولا تأخر شيء".



وأضاف، حساب، "@RBDq4M7NjvWArWJ"، " جيشنا الأغر المقاتل المضحي من أجل الوطن، تهنئة من الأعماق إلى أبطالنا في القوات المسلحة متمنيا لهم دوام التوفيق لخدمة العراق ولا ننسى الشهداء المضحين".



وتابع حساب، "@1hCKzx3MOKfCDRd"، " انصفوا ضباط الجيش العراقي بقانون أسوتنا بالداخلية على أن تكون الترقية بالقدم كل أربع سنوات لا على المنصب".

